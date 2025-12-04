В Государственный архив Амурской области поставлен комплекс «ЭларСкан А1-600КС»

Корпорация «Элар» завершила поставку современного сканирующего комплекса в Государственный архив Амурской области. Учреждение получило широкоформатный планетарный сканер «ЭларСкан А1-600КС» и профессиональную версию программного обеспечения «Элар СканИмидж», обеспечивающую полный цикл оцифровки архивных материалов.

Государственный архив Амурской области является одним из ключевых хранилищ документального наследия региона. В фондах представлены материалы разных эпох: управленческая, научно-техническая документация, фонды партийных организаций, документы личного происхождения и по личному составу, а также кино-, фото- и видеодокументы. Архив последовательно обновляет технологическую инфраструктуру и внедряет современные решения для сохранения и цифровой передачи исторических источников.

Поставка оборудования стала значимым этапом в модернизации процессов оцифровки редких и ценных документов. Модель «ЭларСкан А1-600КС» входит в линейку отечественных планетарных сканеров формата А1, разработанных для работы с крупными, деликатными и сшитыми оригиналами. Все устройства серии оснащены трансформируемой колыбелью с режимами 180° и 120°, что позволяет корректно сканировать материалы с полным или неполным раскрытием. Регулируемый подвес камеры обеспечивает быструю подстройку под форматы вплоть до A1+.

Ключевое преимущество модели – моторизованная книжная колыбель, рассчитанная на габаритные и тяжёлые оригиналы толщиной до 30 см и весом до 50 кг. Интегрированное плоское стекло гарантирует ровное прижатие страниц и позволяет организовать максимально быстрое потоковое сканирование: при опускании стекла срабатывает механизм фиксации и автозапуск процесса, а после завершения цикла система автоматически поднимает стекло в вертикальное положение.

Вместе со сканером архив получил профессиональную версию ПО «Элар СканИмидж», автоматизирующую все этапы цифровой обработки – от первичного захвата до распознавания, верификации и экспорта данных. Продукт внесён в реестр российского ПО Минцифры России, что подтверждает импортонезависимость и соответствие требованиям информационной безопасности.

«СканИмидж» использует интеллектуальные алгоритмы и технологии искусственного интеллекта, повышающие качество изображений, устраняющие дефекты оригиналов и обеспечивающие работу с метаданными. Поддержка параллельных проектов и гибкая настройка рабочих профилей позволяют эффективно организовывать обработку больших массивов архивных документов.

Решения корпорации «Элар» включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции и формируют целостную экосистему для работы с документами: от оцифровки бумажных носителей и интеллектуальной обработки данных до легитимного длительного хранения цифровой информации.