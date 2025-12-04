Тамбовчане купили рекордное количество наушников в черную пятницу

Цифровая экосистема МТС проанализировала продажи электроники в своей розничной сети в период ноябрьских распродаж. По данным аналитиков МТС, с 10 по 30 ноября тамбовчане приобрели рекордное количество наушников. По сравнению со второй половиной октября 2025 г. продажи увеличились на 88%. По этому показателю Тамбовская область заняла четвертое место в России и первое среди регионов ЦЧР. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чуть меньший рост среди регионов Центрального Черноземья продемонстрировали Орловская область, где продажи наушников выросли на 73%, Белгородская – на 51%, Курская – на 47%, Липецкая – на 29%. Меньше всего – рост на 19% – показала Воронежская область.

Наушники стали самым продаваемым товаром периода распродаж на Тамбовщине и опередили по темпам роста все остальные группы электроники. Наибольший спрос пришелся на TWS-модели и устройства с активным шумоподавлением (84%). Средняя цена устройства составила 2,2 тыс. руб. Самыми популярными наушниками в ноябре стали Realme Buds T200 Lite (16%), Huawei FreeBuds SE 3 (8%) и Samsung R410 Galaxy Buds Core (7%).

Рост наблюдался и в других крупных категориях товаров. Например, продажи смартфонов в черную пятницу в Тамбовской области относительно октября выросли на 14%. В топ популярных устройств вошли Infinix Smart 10 (13%), Samsung Galaxy A56 (11%) и Xiaomi Redmi A5 (5%).

По сравнению с октябрем продажи планшетов в регионе выросли на 18%. При этом аналитики МТС отметили рост интереса к устройствам для удаленной работы и учебы, а также к моделям с оптимальным соотношением цены и производительности. Лидерами продаж стали Huawei MatePad SE (27%), Xiaomi Pad SE (6%) и Apple iPad 2021 (3%).