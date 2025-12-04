CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Розница
|

Тамбовчане купили рекордное количество наушников в черную пятницу

Цифровая экосистема МТС проанализировала продажи электроники в своей розничной сети в период ноябрьских распродаж. По данным аналитиков МТС, с 10 по 30 ноября тамбовчане приобрели рекордное количество наушников. По сравнению со второй половиной октября 2025 г. продажи увеличились на 88%. По этому показателю Тамбовская область заняла четвертое место в России и первое среди регионов ЦЧР. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чуть меньший рост среди регионов Центрального Черноземья продемонстрировали Орловская область, где продажи наушников выросли на 73%, Белгородская – на 51%, Курская – на 47%, Липецкая – на 29%. Меньше всего – рост на 19% – показала Воронежская область.

Наушники стали самым продаваемым товаром периода распродаж на Тамбовщине и опередили по темпам роста все остальные группы электроники. Наибольший спрос пришелся на TWS-модели и устройства с активным шумоподавлением (84%). Средняя цена устройства составила 2,2 тыс. руб. Самыми популярными наушниками в ноябре стали Realme Buds T200 Lite (16%), Huawei FreeBuds SE 3 (8%) и Samsung R410 Galaxy Buds Core (7%).

Рост наблюдался и в других крупных категориях товаров. Например, продажи смартфонов в черную пятницу в Тамбовской области относительно октября выросли на 14%. В топ популярных устройств вошли Infinix Smart 10 (13%), Samsung Galaxy A56 (11%) и Xiaomi Redmi A5 (5%).

По сравнению с октябрем продажи планшетов в регионе выросли на 18%. При этом аналитики МТС отметили рост интереса к устройствам для удаленной работы и учебы, а также к моделям с оптимальным соотношением цены и производительности. Лидерами продаж стали Huawei MatePad SE (27%), Xiaomi Pad SE (6%) и Apple iPad 2021 (3%).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ред Софт» перезапустила программу технического партнерства: что нового?

Хакеры раскрыли данные 117 боевиков ВСУ, причастных к атакам на танкеры и международные предприятия ТЭК в Черном море

Тимофей Абраменко, «Ростелеком»: Попытки автоматизировать хаос никогда не дают результата

«Это сущий лабиринт». SAP запутала клиентов новой системой лицензирования, пользователи в бешенстве

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

Глава департамента конкурентной политики Москвы объяснил, как резко снизить закупочные цены за счет цифровизации и ИИ

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще