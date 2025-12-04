Разработан программно-аппаратный комплекс на базе ИИ для систем управления здоровьем

Компания «К-Скай», резидент «Сколково», разработчик платформы прогнозной аналитики Webiomed, совместно с ИТ-компаний «Ред Софт» и производителем отечественных серверов «Звезда» представила программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Эксперт здоровья». Основанный на современных ИИ-моделях, новый ПАК позволит автоматически вести сбор и анализ обезличенных медицинских данных, прогнозировать возможные сценарии развития заболеваний и их осложнений как на персональном, так и на популяционном уровне.

ПАК «Эксперт здоровья» – это готовое решение с единым сервисным контрактом, состоящее из оптимизированных компонентов, сертифицированных для работы друг с другом. В состав продукта входят аппаратные платформы производства «Звезда», которые успешно используются на объектах критической информационной инфраструктуры, а также сертифицированное российское ПО. Это допускает применение решения «Эксперт здоровья» любыми российскими организациями, включая медицинские учреждения различного уровня – от клиник и стационаров до муниципальных и федеральных центров. Высокий уровень безопасности нового ПАК обеспечен современным ПО от компании «Ред Софт»: защищенной операционной системой «Ред ОС», СУБД «Ред База Данных» и другими компонентами, которые позволяют собирать и хранить данные о здоровье, результаты прогнозов в полном соответствии с требованиями законодательства в сфере защиты медицинской тайны и персональных данных.

«Внедрение современных технологий в медицину – это не просто установка отдельных программ или устройств. Это создание комплексной, продуманной системы, которая позволяет эффективно и безопасно управлять всей медицинской информацией. Благодаря интеграции решений нашего резидента «К-Скай» с ведущими отечественным разработчиками программного обеспечения и серверного оборудования удалось создать универсальный автономный продукт. Это комплексное решение упрощает внедрение платформы Webiomed и открывает дополнительные возможности для врачей, автоматизируя рутинные задачи, перенаправляя максимум их внимания и ресурсов на здоровье пациента», – сказала Юлия Щеглова, директор направления «Медицинские и ассистивные технологии» фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ).

«Совместно с «Ред Софт» и компанией «Звезда» мы вывели на рынок уникальное коробочное решение, которое соответствует самым высоким требованиям безопасности вплоть до уровня объектов критической инфраструктуры и может обеспечить защищенный сбор данных о здоровье, их углубленную аналитику с применением технологий искусственного интеллекта. Использование исключительно отечественных и сертифицированных аппаратных и программных компонентов позволяет применять «Эксперт здоровья» в проектах любого уровня, расширяя возможный потенциал практического применения ИИ в России», – отметил Роман Новицкий, генеральный директор «К-Скай».

«Сегодня компания «Ред Софт» предлагает развитую экосистему для построения суверенных ИТ-инфраструктур на базе российского технологического стека. Однако объединение компетенций с нашими партнерами при разработке продукта «Эксперт здоровья» создает условия для беспрепятственной работы с готовыми высокоинтеллектуальными решениями для различных сфер российской экономики. Благодаря инициативе компании «К-Скай» мы привносим самые современные технологии в российскую медицину и помогаем раскрыть потенциал искусственного интеллекта для обеспечения здоровья нации», – сказал Михаил Толпышкин, исполнительный директор «Ред Софт».

«У нас уже был опыт создания ПАК в интересах Министерства здравоохранения РФ, серверы «Звезда» успешно эксплуатируются в различных подведомственных учреждениях с 2023 г. Новое решение, разработанное совместно с «К-Скай» и «Ред Софт», дает заказчику инструментарий для реализации своих задач и исполнения требования постановления Правительства №1912 об использовании доверенных ПАК субъектами критической информационной инфраструктуры», – отметил Виталий Воронин, соучредитель компании «Звезда», генеральный директор «БС Трейд».