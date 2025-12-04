CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Отечественный ИИ поможет избежать пробок на заправках

Компания NtechLab разработала нейросеть, которая поможет избежать очередей на автомобильных заправках. Сейчас решение проходит тестовую эксплуатацию на АЗС российских городов. Полноценное внедрение продукта в экосистемы автозаправочных станций планируется в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Искусственный интеллект обрабатывает видеопоток с камер, установленных на АЗС, и анализирует транспортную ситуацию. В случае скопления автомобилей – информирует о ситуации управляющего заправки, который должен предпринять необходимые действия. Например, отрегулировать поток, чтобы машины не мешали друг другу, направлять водителей к освободившимся колонкам, открыть дополнительные колонки, если таковые имеются, и т.д. В случае бездействия со стороны персонала или отсутствия необходимого сотрудника на месте сигнал о заторе поступает в головной офис.

«Наш искусственный интеллект может применяться на АЗС любого размера и пропускной способности. В этом году мы уже запустили несколько пилотных проектов на заправках в российских регионах. В течение 2026 г. готовимся внедрить это решение в крупных сетях автозаправочных станций», – отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Решения NtechLab применяются в транспортной отрасли. Так, например, нейросети компании выявляют и идентифицируют автомобили, которые находятся в угоне или скрылись с места ДТП, в Краснодарском крае, Владимире и Обнинске. Также NtechLab разработала решение для выявления ям, выбоин, отсутствия люков и сломанных барьерных ограждений на автодорогах. В Нижнем Новгороде запущено решение NtechLab, которое оптимизирует работу городского транспорта благодаря анализу количества ожидающих на остановках пассажиров.

