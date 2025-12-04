Orlime Digital представила Orlime AI — цифрового сотрудника для автоматизации процессов внутри компаний

Компания Orlime Digital объявила о запуске Orlime AI — корпоративного ИИ-ассистента нового поколения, который работает как полноценный цифровой сотрудник и выполняет задачи разных отделов: от HR и поддержки до продаж, аналитики и операционного управления. Об этом CNews сообщили представители Orlime Digital.

Запуск Orlime AI совпал с усилением активности крупных технологических игроков, которые выводят на рынок свои решения на базе ИИ. Однако Orlime AI занимает иную нишу, предлагая компаниям не платформу-конструктор, а готового цифрового коллегу, который работает сразу «из коробки».

Что такое Orlime AI

Orlime AI — это корпоративный ассистент, который: анализирует внутренние документы, регламенты, CRM-данные и рабочие процессы компании; отвечает на вопросы сотрудников в режиме диалога; учитывает роли, доступы и корпоративный контекст; автоматизирует рутинные операции; помогает HR, поддержке (L1/L2), операционным сотрудникам и руководителям; формирует отчеты, анализы и презентации; создает тексты, документы, стратегии и коммерческие предложения; помогает в онбординге, обучении и поддержании знаний внутри компании.

Фактически, Orlime AI занимает место виртуального офис-менеджера, секретаря, аналитика, консультанта, наставника и корпоративного центра знаний — своего рода нейро-ядра организации — в одном интерфейсе.

Почему продукт отличается от конкурентов

Сегодня на рынке преобладают платформы и конструкторы ИИ-агентов, требующие глубокой настройки, понимания RAG, промптов, моделей и технических нюансов. Orlime AI создавался как противоположность этому подходу.

«Большинство корпоративных решений требуют от бизнеса самим собирать агентов, писать команды или подключать разработчиков. Мы сделали другой продукт. Orlime AI — это не набор инструментов, а готовый цифровой сотрудник, который сразу помогает людям работать быстрее и снимает рутину»,— отметила Виктория Векинцева, координатор проектных и клиентских команд Orlime Digital.

Ключевые возможности

Корпоративный поиск: анализ PDF, Word, Excel, Conﬂuence, внутренних регламентов и инструкций. Контекстные ответы: персонализированные ответы с учетом роли и разрешений сотрудника.

Онбординг: автоматическая адаптация новых сотрудников. Аналитика: работа с KPI, таблицами, отчетами и метриками в естественном языке.

Автоматизация: выполнение рутинных задач через API и интеграции. Генерация материалов: презентации, планы, стратегии, тексты, инструкции.

Безопасность: развертывание в частном контуре и полное сохранение данных внутри компании.

Для кого создавался продукт

Orlime AI ориентирован на компании малого, среднего и крупного бизнеса, которым требуется: сократить время сотрудников на поиск информации; объединить корпоративные знания в одном месте; снизить нагрузку на руководителей и линейные отделы; ускорить принятие управленческих решений; внедрить ИИ без сложных ИT-проектов и интеграций.

Модель использования

Продукт работает по модели SaaS и доступен по подписке за пользователя, что делает внедрение быстрым и предсказуемым по стоимости.

Развертывание возможно как в частном облаке Orlime Digital, так и на стороне клиента.

«Мы уверены, что корпоративный ИИ должен работать не как инструмент, а как коллега. Orlime AI заменяет собой десятки часов рутины, делает процессы чище, а команды — быстрее. Мы создаем цифрового сотрудника нового поколения, который станет стандартом в компаниях так же, как CRM или сервис-дески», — отметил Александр Аксяитов, CEO Orlime Group.