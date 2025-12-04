CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

НОТА обновила продукт «Модус.Взыскание»

Вендор НОТА (ИТ-холдинг «Т1») представил обновление продукта «Модус.Взыскание», направленное на автоматизацию процессов управления просроченной задолженностью. Обновление затронуло архитектуру системы, бизнес-процессы и интеграции, доступные после установки. По словам разработчиков, нововведения позволят компаниям, работающим с проблемной задолженностью, быстрее адаптировать систему под свои процессы и сократить издержки. Об этом CNews сообщили представители НОТА.

Ключевым изменением стал переход продукта на модульную архитектуру на основе плагинов. Основным преимуществом такой технологии является возможность быстрой адаптации интерфейса и функционала под уникальные требования бизнеса, не затрагивая исходный код сервиса. Это ускоряет процесс внедрения новых функций при обновлении платформы и минимизирует затраты.

Обновление упростило коммуникацию с регуляторными органами. Реализовано взаимодействие с Федеральной службой судебных приставов, поддерживающее 30 типов обращений, включая запросы, жалобы, сообщения и доверенности.

Добавлена возможность получить Электронную исполнительную надпись нотариуса прямо в системе через интеграцию с Федеральной нотариальной палатой. Обеспечена интеграция с Федресурсом в части работы с коллекторскими агентствами.

Еще одно важное нововведение — интеграция с телефонией Naumen, включая CTI-панель для управления статусами и звонками. Для автоматических обзвонов реализован механизм с записью результатов и синхронизацией данных между системами.

«Мы постоянно развиваем систему, опираясь на обратную связь и успешные кейсы наших клиентов. Это позволяет нам делать продукт «Модус.Взыскание» еще более гибким и эффективным для бизнеса. Мы продолжим совершенствовать наш инструмент, опираясь на актуальные запросы рынка. В дальнейших планах — расширение перечня готовых интеграций и реализация в системе смежных бизнес-процессов, например, работы с непрофильными активами», — сказал Сергей Ульянов, директор продукта «Модус.Взыскание».

