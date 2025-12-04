«М.Видео» назвала самые популярные игровые новинки осени

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, определила самые востребованные игровые новинки осени. На первом месте уверенно расположилась EA Sports FC 26 — продажи игры на старте превзошли спрос на прошлогоднюю EA Sports FC 25 более чем в два с половиной раза. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Вторую строчку занял «Призрак Йотей» (Ghost of Yotei), ставший лучшим эксклюзивом платформы PS5 за последние три года по продажам в количественном выражении. Проект был ожидаем армией поклонников первой игры серии из-за кинематографичности, интересного сюжета и квинтэссенции воплощения «самурайского экшена», в котором нашлось место стремительным дуэлям, классической истории мести и потрясающей визуализации эстетики природы Японии.

На третьем месте — главный военный «шутер» осени Battlefield 6. Значительный объем спроса пришелся на первую неделю продаж, что обеспечило игре место в тройке лидеров. Четвертую позицию заняла Silent Hill f — новый проект хоррор-франшизы, показавший уверенный результат благодаря высокой узнаваемости серии и интересу поклонников жанра. Замыкает топ-5 Little Nightmares III. Несмотря на невысокие оценки критиков, игра показала хорошие продажи за счет любви к серии и популярности первых частей, а также доступной цене. Среди других релизов осени хорошую динамику продаж показали игры Hell Is Us и Borderlands 4.

Руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» компании «М.Видео» Сергей Мезин: «Осень традиционно является самым насыщенным сезоном в игровой индустрии, особенность этого года — перенос релиза GTA VI на 2026 год, к которому оказались не готовы крупные издатели, сдвинувшие релизные окна крупных проектов на другие периоды. EA Sports FC 26 показала лучшую динамику продаж за последние годы, подтвердив устойчивый интерес к спортивным симуляторам. Ghost of Yotei и Silent Hill f демонстрируют, что российская аудитория активно поддерживает сюжетные одиночные проекты. В целом сезон получился ярким, разнообразным по жанрам и платформам, но несколько скудным на топовые релизы».