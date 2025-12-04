CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС окутала сетью LTE томатный край Красноярья

МТС сообщает о расширении покрытия сети 4G в Минусинском округе Красноярского края. Благодаря обновлению телеком-инфраструктуры в окружной столице — Минусинске — увеличилась емкость сети, а высокоскоростной интернет МТС впервые стал доступен жителям сел Восточное, Шошино, Колмаково и Николо-Петровка, а также поселка Притубинский. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В зоне покрытия нового качества сети МТС оказались микрорайон «Восточный» и микрорайон № 8 Минусинска. Жители многоквартирных домов, а также посетители и сотрудники образовательных и спортивных учреждений, магазинов, гостиниц и кафе могут с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами.

Сеть LTE также накрыла основные социальные объекты, школы и магазины сел Восточное, Шошино, Колмаково, Николо-Петровка, а также поселка Притубинский. Сельчане и автомобилисты, проезжающие по дорожным артериям через эти населенные пункты, например, к Тубинскому заливу, смогут всегда оставаться на связи, строить маршруты в навигаторе и использовать другие цифровые возможности для решения социальных вопросов, для работы и учебы.

«Минусинский округ привлекает туристов со всего края сочетанием богатой истории и удивительной природы. Так, в Минусинске сохранились великолепные образцы купеческой архитектуры и старинные храмы, а в его окрестностях расположено немало живописных локаций — писаниц, озер и других природных памятников. Чтобы гости «томатного края» могли с комфортом пользоваться современными цифровыми сервисами, мы регулярно расширяем и модернизируем нашу сеть не только в рекреациях, но и небольших населенных пунктах Минусинского округа», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Минусинск негласно называют «томатной столицей» Красноярского края из-за выращивания здесь крупных помидоров разных сортов. Минусинцы выращивают помидоры на своих участках уже более 100 лет, в эту плодородную сибирскую местность плоды завезли ссыльные декабристы.

