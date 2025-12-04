Медицинский сервис «НаПоправку» перенес 70% критичных ИТ-систем в Timeweb Cloud

Timeweb Cloud, облачный провайдер для бизнеса, стартапов и независимых разработчиков, стал технологическим партнером медицинского онлайн-сервиса «НаПоправку» — ТОП-3 для записи к врачу в России. «НаПоправку» перенес к провайдеру 70% критичных ИТ-систем, среди которых сайт, мобильные приложения и телемедицинский сервис, также вся разработка, тестовый контур и другие системы. Ежемесячно на ресурсах Timeweb Cloud обрабатываются запросы 6 млн пользователей медицинского сервиса. Об этом CNews сообщили представители Timeweb Cloud.

«НаПоправку» объединяет 2,5 тыс. медицинских учреждений и информацию о более чем 4,5 тыс. услугах. Архитектура включает более 100 микросервисов — фронтенды, бэкенды, изолированные базы данных и другие. Над развитием платформы работает свыше 100 инженеров, новые релизы выходят каждые две недели.

Компания пользуется комплексом сервисов Timeweb Cloud. Для ключевых задач задействует более 30 выделенных серверов с высокой производительностью. На них размещена ключевая инфраструктура: продакшн сайта, мобильных приложений и телемедицинского сервиса, а также бэкенд и фронтенд, тестовый контур, базы данных и аналитические системы.

На облачных серверах проводятся R&D. Для задач искусственного интеллекта задействован сервер с GPU на базе мощной видеокарты Nvidia Tesla T4. Кроме того, «НаПоправку» использует корпоративную почту провайдера для более чем 50 аккаунтов, организуя ИТ-процессы и внутренние коммуникации.

«Для нас, как для софтверной компании, выбор ИТ-поставщика — стратегическое решение. Timeweb Cloud предложил адекватное соотношение цены и качества. Результат говорит сам за себя: стабильность работы, экономия бюджета и партнерский подход. За последнее время мы сильно нарастили объемы сотрудничества, и есть планы развиваться дальше», — сказал СТО «НаПоправку» Марк Дерманов.

«Клиентские ресурсы «НаПоправку» ежедневно посещают сотни тысяч человек. Это большая ответственность, в том числе для нас как ИТ‑поставщика. Чтобы сервис стабильно работал, наша команда круглосуточно на связи. Например, специалисты Timeweb Cloud сопровождали «НаПоправку» во время ночной миграции. Как итог — доступность сервисов не пострадала. Для нас важно быть не просто провайдером, а надежным партнером», — сказал CEO Timeweb Cloud Сергей Наумов.

Переход к Timeweb Cloud позволил «НаПоправку» сократить ежемесячные расходы на вычислительные ресурсы более чем на 40%. Обеспечен высокий аптайм клиентских сервисов — 99,98%. За время сотрудничества медицинский сервис в 2,5 раза нарастил ИТ-мощности у провайдера.

В планах «НаПоправку» — дальнейшее развитие сотрудничества с Timeweb Cloud. Рост бизнеса, R&D и внедрение ИИ-технологий требуют увеличения парка серверов и расширения стека услуг. Например, планируется переход на Managed Kubernetes, внедрение облачных баз данных и CDN для ускорения загрузки контента. Также в планах использование Private Cloud в целях изоляции проектов.