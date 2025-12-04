CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Черная пятница» повысила спрос волгоградцев на беспроводные наушники

Цифровая экосистема МТС проанализировала продажи электроники в своей розничной сети в период ноябрьских распродаж. С 11 по 30 ноября россияне приобрели рекордно больше беспроводных наушников, чем за аналогичный период 2024 г. Волгоградцы показали один из самых заметных скачков спроса в стране. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Волгоградской области продажи беспроводных наушников выросли на 49% по сравнению со второй половиной ноября 2024 г. Это существенно выше среднероссийской динамики и один из максимальных темпов роста по ЮФО. Наушники стали самой быстрорастущей категорией периода, опередив по темпам роста другие группы электроники.

Наибольший спрос пришелся на TWS-модели и устройства с активным шумоподавлением. Средняя цена покупки составила порядка 2,2 тыс. руб., что подтверждает высокую популярность бюджетного сегмента среди жителей региона. Чаще всего волгоградцы приобретали Realme Buds T200 Lite, Huawei FreeBuds SE 3 и Samsung Galaxy Buds Core.

