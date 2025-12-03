CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Smart Engines представила новую версию Smart Document Engine с расширенной поддержкой документов юрлиц

Технологии Smart Engines ускорят принятие решений по кредитованию физических и юридических лиц. Новая версия Smart Document Engine 3.2 позволяет банкам запустить кредитный конвейер с поддержкой распознавания необходимых документов юрлиц и ИП, включая выписки ЕГРЮЛ и ЕГРИП, ИНН юрлица, ОГРН. Система на базе ИИ минимизирует ошибки и помогает получать данные для проверки кредитных заявок и KYC, скоринга, расчета сумм и предотвращения мошенничества. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Обновленное решение предназначено для автоматизации процессов розничного и бизнес-кредитования в банках. Система автоматически классифицирует документ на фото и сканах, распознает и извлекает печатные и рукописные реквизиты для CRM и других систем. ИИ также контролирует наличие подписей и печатей и поддерживает распознавание многостраничных форм. Посимвольная индикация уверенности позволяет отследить работу искусственного интеллекта и обеспечивает прозрачность ввода данных.

Актуальная версия Smart Document Engine поддерживает более 70 преднастроенных шаблонов основных бухгалтерских и учетных документов, включая акты, УПД, счета-фактуры, формы ТОРГ-12, накладные, выписки из ЕГРЮЛ, бухгалтерский баланс, налоговые декларации, отчеты о финансовых результатах, приказы, уставы и другие, а также позволяет самостоятельно настраивать шаблоны распознавания в дизайнере форм. Решение распознает данные из документов со скоростью 900 страниц в минуту, что позволяет применять его для работы с большими объемами клиентских заявок.

Система доступна для интеграции на сервера, в десктопные, мобильные и веб-приложения и позволяет работать с документами в точках продаж и при предоставлении документов в электронном виде. В ходе распознавания изображения и содержимое документов не покидают устройства пользователя. Это защищает коммерческую тайну и другую конфиденциальную информацию от компрометации и утечки при вводе данных. Для работы технологии не требуется использование видеокарт и интернет-соединение.

Решение Smart Document Engine включено в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России и подходит для задач импортозамещения. Система обеспечивает потоковый ввод данных из бухгалтерских, кадровых и юридических документов, анкет и форм и поддерживает более 100 языков распознавания.

