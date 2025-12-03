CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Резидентам Московского кластера видеоигр помогут с продвижением за рубежом

Резиденты Кластера видеоигр и анимации – первой очереди Креативного кластера «Сколково», который открыл мэр Москвы Сергей Собянин в ноябре 2025 г., получат помощь в продвижении своих продуктов. В 2026 г. запланированы бизнес-миссии в Китай, Индонезию и другие страны. Проект реализует Агентство креативных индустрий Москвы. Ознакомиться с требованиями и подать заявку на резидентство в кластер можно на сайте. Об этом CNews сообщили представители Агентства креативных индустрий Москвы.

«За прошедший год мы организовали восемь зарубежных бизнес-миссий, и достигнутые договорённости уже открыли московским видеоигровым компаниям доступ на международные рынки. Такой результат обеспечен комплексными мерами поддержки в рамках Московского кластера видеоигр и анимации, где резиденты получают не просто инфраструктуру, а целостную экосистему для развития игровых проектов — от начальной идеи до презентации на крупнейших мировых площадках. В следующем году работа продолжится: запланированы бизнес-миссии в Китай, Индонезию и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказала генеральный директор Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова.

Резиденты кластера получат доступ к передовой инфраструктуре, льготной аренде, программам акселерации и международного продвижения.

«Открытие кластера стало для нас значимым событием: мы познакомились с большим числом коллег и уже получили предложения по международному распространению игры. Это место, где можно встретить единомышленников, обсудить проекты и понять дальнейшие направления развития. С социальной и культурной точки зрения кластер усиливает роль Москвы как одного из центров игровой индустрии», — сказал Никита Проскурин, исполнительный директор Geeky House.

В числе других механизмов поддержки — возможность претендовать на льготы от фонда «Сколково». Они подразумевают нулевую ставку налогов на прибыль и имущество, освобождение от НДС, а также возмещение таможенных пошлин и другое.

По итогам конкурсного отбора в новый Московский кластер видеоигр и анимации вошла 41 компания: 33 игровые студии и восемь анимационных проектов. Среди резидентов — крупные российские производители, включая Game Art Pioneers, Watt Studio, Geeky House, Black Caviar Games, Terrabyte Games, а также «Аэроплан», «Ярко», Platoshka и другие.

Кластер видеоигр и анимации стал первой очередью большого проекта: вторую очередь креативного кластера в «Сколково» планируется открыть в 2026 г. Объект общей площадью 74 тыс. кв. м будет включать специализированную инфраструктуру для компаний — разработчиков технологических решений в сфере медиа и анимации (например, центр обработки данных, зону тестирования оборудования, студию виртуального продакшена). Еще там появятся офисы для размещения стартапов и профильных компаний. В результате совокупная площадь креативного кластера достигнет 129 тыс. кв. м.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс

Российская корпорация мирового масштаба спасается от иностранного ПО и массово переходит на знаменитый суверенный Linux

Антон Шмаков, «Группа Астра»: Рынок ПАКов отражает ситуацию в отечественной ИТ-отрасли

АО «ГЛОНАСС» собралось на IPO ради технологического суверенитета

Тимофей Абраменко, «Ростелеком»: Попытки автоматизировать хаос никогда не дают результата

Власти запретят школам и вузам покупать зарубежных роботов

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще