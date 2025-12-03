ИИ стал активнее помогать петербуржцам на онлайн-встречах

МТС изучила деловую активность жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области на платформе «МТС Линк». За осень 2025 г. спрос на решения на базе ИИ для работы и учебы онлайн в обоих северо-западных регионах вырос в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Петербуржцы и жители Ленобласти все активнее используют искусственный интеллект, чтобы ускорить рабочие процессы. Самыми популярными функциями для повышения эффективности стали саммаризация (краткий пересказ встречи), транскрибация (перед аудио в текст) и цифровой ассистент на базе ИИ, который может самостоятельно анализировать видеоконференции и письменно фиксировать основные договоренности, задачи и сроки их выполнения.

Осенью 2025 г. в Петербурге число онлайн-встреч увеличилось в два раза по сравнению с началом 2025 г. В Ленобласти спрос на удаленные совещания вырос в 1,8 раза. Кроме того, жители почти в полтора раза чаще стали учиться онлайн.

«Весь 2025 г. мы видим постоянно растущий спрос у бизнеса Петербурга и Ленобласти на цифровые решения. Решения для делового общения, аналитики данных, оптимизации и автоматизации рутинных процессов. Идя навстречу пожеланиям бизнеса, мы постоянно развиваем инструменты для работы и обучения, внедряя технологии искусственного интеллекта. На платформе «МТС Линк», к примеру, мы запустили функцию автоматических субтитров. Она позволяет слабослышащим пользователям или тем, кто не может включить звук на своем устройстве, активно участвовать во встречах и вебинарах. Мы уверены, что использование ИИ-решений в коммуникациях будет только расти, и это приведет к еще большей автоматизации бизнес-процессов, большему делегированию рутины цифровым помощникам», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.