«ФосАгро» переходит на отечественное ПО — проект внедрения Astra Linux

Российский производитель минеральных удобрений, компания «ФосАгро» реализует трехлетний проект по замене иностранных программных решений на отечественный продукт Astra Linux. По плану к 2027 г. более 7000 сотрудников компании, несколько центров обработки данных и все производственные площадки перейдут на новую ИТ-инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Основным мотивом перехода стала потребность в независимости от зарубежных поставщиков и обеспечении стабильных поставок программных решений и их обновлений. Для непрерывно действующего предприятия вопрос надежности и бесперебойной работы всей ИТ-инфраструктуры имеет приоритетное значение, поэтому наличие локальной технической поддержки вендора и сертификатов российских регуляторов оказались решающими факторами. Значимую роль сыграла законодательная база: поручение Правительства России от 18 июня 2022 г. «О решениях по итогам конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которые дали старт формированию индустриальных центров компетенций и развитию российского общесистемного и прикладного программного обеспечения, необходимого для замещения зарубежных аналогов послужило отправной точкой для разработки стратегии импортозамещения в «ФосАгро».

Перед запуском проекта руководством компании были учтены все особенности, такие как совместимость нового ПО с существующим оборудованием, необходимость переобучения технических специалистов и конечных пользователей, готовность российских разработчиков поддерживать критичные приложения и непрерывность производства при переводе систем. На основе этой оценки была сформирована поэтапная дорожная карта, предусматривающая пилотный проект в 2024 г. и детальный план миграции на ближайшие три года.

«Все большее число промышленных коммерческих предприятий выбирают Astra Linux, демонстрируя доверие к отечественному инфраструктурному ПО и его способности соответствовать строгим требованиям этого сектора экономики. Мы предложили «ФосАгро» полностью интегрированную экосистему, где операционная система Astra Linux и служба каталогов ALD Pro работают как единый механизм. Это позволило клиенту избежать проблем с совместимостью и значительно ускорить процесс внедрения», — сказал Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».

«Компаниям, которые только находятся на пороге масштабных внедрений отечественного ПО, мы рекомендуем начинать с анализа рисков и оценки совместимости ПО, пошагово внедрять решения, начиная с ограниченной группы пользователей, и вкладываться в обучение сотрудников. Следует воспринимать переход на российские решения как процесс трансформации и роста, а не просто техническую операцию», — сказал Александр Юник, директор департамента по импортозамещению дирекции по информационным технологиям АО «Апатит» (группа «ФосАгро»).

В настоящий момент, более 2000 пользователей в производственных и управленческих подразделениях «ФосАгро» уже переведены на российскую ОС Astra Linux. Пилотный этап, проведенный в 2024 г., включал тестирование ОС Astra Linux, отбор совместимых приложений и формирование дорожной карты перевода 7000 пользователей. На текущем этапе (2025–2026 гг.) реализуется миграция, подготовка технической документации, интеграция с ИБ-системами и создание тестовой среды для опытно‑промышленной эксплуатации. Самыми сложными задачами остаются адаптация несовместимого программного обеспечения и переход пользователей к новому рабочему окружению. Чтобы смягчить этот процесс, компания запустила обучающие курсы, видеоруководства и регулярные семинары. На протяжении всего проекта «Группа Астра» оказывает как техническую, так и консультационную помощь, оперативно реагируя на возникающие вопросы.