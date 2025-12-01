CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«Атол» и «Контур.Диадок» объявили об интеграции по линии ЭДО

«Контур.Диадок» совместно с компанией «Атол» объявили о запуске электронного документооборота (ЭДО) для клиентов, использующих в работе ПО SIGMA. Интеграция с «Диадоком» позволяет пользователям работать с входящими УПД, ИУПД и УКД напрямую, без сложных доработок и дополнительных затрат. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Интеграция поддерживает синхронизацию между личными кабинетами SIGMA и «Диадока». Пользователь может принимать и обрабатывать документы в любом из личных кабинетов, оставаясь в привычной рабочей среде. Такой подход обеспечивает скорость и удобство обмена, снижая время на приемку и обработку входящих документов.

При этом приемка в ЛК SIGMA остается полностью связанной с товароучетной системой — автоматически формируются приходы, создаются новые позиции или обновляются данные по остаткам существующих товаров.

Кроме того, «Атол» реализовал поддержку технологии автороуминга. Пользователь может пригласить контрагента для обмена документами и отслеживать статус приглашения в обоих кабинетах. Автоматическая настройка роуминга между разными системами ЭДО упрощает клиенту взаимодействие с новыми поставщиками.

Евгений Печенских, менеджер продукта «Контур.Диадок» по технологическому партнерству: «Интеграция SIGMA и «Диадока» упрощает компаниям работу с электронным документооборотом и делает бизнес-процессы удобными за счет сквозных клиентских сценариев. Возможность работать с ЭДО в привычной для пользователей среде — это наглядный пример эффективной автоматизации, которая повышает производительность и приносит реальную пользу каждому пользователю обеих систем».

Игорь Вааг, заместитель генерального директора «Атол»: « Интеграция с «Контур.Диадоком» — это важный шаг в развитии экосистемы SIGMA. Малому бизнесу критически важно быстро и безошибочно работать с входящими документами, не тратя дополнительные ресурсы на ручные операции. Новое решение ускоряет обмен УПД и сопроводительными документами, автоматически связывает их с учетными процессами и сокращает время приемки. Для наших клиентов это — реальное повышение эффективности, снижение операционных затрат».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тимофей Абраменко, «Ростелеком»: Попытки автоматизировать хаос никогда не дают результата

Apple переманила мощного специалиста по нейросетям из Google и Microsoft, лишь бы тот починил Siri. Собственного специалиста она выгнала

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Подмосковье масштабно закупает суперкомпьютеры на мощнейших видеокартах Nvidia

Антон Шмаков, «Группа Астра»: Рынок ПАКов отражает ситуацию в отечественной ИТ-отрасли

Крупнейшая страна мира заставит производителей предустанавливать на смартфоны государственное приложение, которое нельзя удалить

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако

Business Process Management 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще