В Костроме 4G стал быстрее в спальных микрорайонах

«МегаФон» модернизировал существующие базовые станции в наиболее загруженных локациях областной столицы с активной концентрацией абонентов — в жилых кварталах Якиманиха, Давыдовский и Черноречье. В результате проведенных работ средние скорости мобильного интернета в смартфонах клиентов компании выросли на 30%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» модернизировали существующие объекты связи в густонаселенных спальных микрорайонах с высокоэтажной застройкой. Смонтированное оборудование работает сразу в нескольких частотных диапазонах. Такое техническое решение увеличивает проникновение сотового сигнала внутрь зданий и одновременно с этим обеспечивает более высокую скорость передачи данных.

Улучшенное качество связи теперь доступно в микрорайоне Якиманиха. Здесь расположены в основном кирпичные пятиэтажные дома со всеми удобствами и хорошо развиты общественный транспорт и социально значимая инфраструктура: детские сады, общеобразовательная школа, политехнический колледж, супермаркеты, спортивные центры. Теперь местные жители смогут с максимальным комфортом пользоваться цифровыми сервисами: общаться и быстро передавать тяжелые файлы в мессенджерах и почте, смотреть видео в социальных сетях или онлайн‑кинотеатрах.

Работы по улучшению скорости мобильного интернета также провели и в районе Черноречье. Это неформальное название жилой зоны в заволжской части города, расположенной между реками Волгой и Черной. После проведенной модернизации телеком-объектов скорость в гаджетах абонентов, живущих в этом тихом зеленом микрорайоне, увеличилась на 15%.

А в Давыдовском, где проживает около 50 тыс. жителей, застроенном высокоэтажными панельными домами, более высокие скорости интернета стали доступны костромичам на улицах Профсоюзная, Долгая поляна и Маршала Устинова. Теперь абоненты «МегаФона» могут использовать все необходимые цифровые возможности как в своих квартирах, так и во дворе, в общественных зонах.

«Для нас важно, чтобы каждый жилой микрорайон был обеспечен качественной мобильной связью. Мы оперативно реагируем на изменения в городской застройке и постоянно развиваем телеком-инфраструктуру. Ежедневно через базовые станции в Костроме проходит свыше 65 тысяч гигабайт трафика, и этот показатель постоянно растет. Поэтому модернизация сети или запуск 4G в спальных районах — это реальная возможность для сотен семей жить с удобной и современной связью: работать онлайн, учиться и пользоваться цифровыми сервисами без ограничений», — сказал Александр Мартынов, директор «МегаФона» в Костромской области.