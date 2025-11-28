Doma.ai: цифровизация приходит в старый фонд — больше половины домов уже используют CRM, мобильные приложения и чат-боты

Doma.ai провели исследование, чтобы выяснить, как изменился уровень цифровизации управления домами старого жилого фонда за последний год и какие технологии управляющие компании начали внедрять в своей работе. В опросе приняли участие 400 УК, обслуживающих вторичный рынок жилья России. Об этом CNews сообщили представители Doma.ai.

Опрос проводился с 20 сентября по 20 ноября 2024 г. и с 20 сентября по 20 ноября 2025 г. Чтобы зафиксировать динамику, аналитики Doma.ai выделили три уровня цифровых решений, которыми пользуются УК: базовые офисные пакеты, системные цифровые сервисы управления и технологии на основе искусственного интеллекта.

Исследование показало, что в 2024 г. базовые инструменты — офисный пакет — использовали 95% компаний, работающих со старым жилфондом. В 2025 г. эта доля выросла до 99%. За год заметно вырос и второй уровень цифровизации: если в 2024 г. CRM, онлайн-заявки, мобильные приложения для жителей и чат-боты были внедрены у 42% УК, то в 2025 г. их доля достигла 51%. Самый продвинутый сегмент — технологии на основе ИИ — также продемонстрировал рост: с менее чем 1% год назад до 5% в 2025 г.

Как изменился базовый уровень цифровизации

В ходе исследования Doma.ai выделили три уровня цифровизациии. К первому — базовому уровню можно отнести офисный пакет: текстовые редакторы, электронные таблицы и программы для бухучета. В 2024 г. базовым набором пользовались 95% компаний старого фонда, а в 2025 г. — уже 99%. Практически все управляющие компании, независимо от масштаба и бюджета, применяют этот уровень инструментов.

Как растет использование CRM, мобильных приложений и чат-ботов

На втором уровне находятся системные цифровые решения: CRM, онлайн-заявки, регламенты обработки, мобильные приложения и чат-боты. Именно этот уровень показывает самый быстрый рост. Если год назад такие инструменты использовали 42% УК старого фонда, то в 2025 г. — уже 51%.

Как ИИ приходит в управление старым жилфондом

Третий уровень включает технологии на основе искусственного интеллекта: автоматическую маршрутизацию обращений, ИИ-звонки, классификацию заявок, генерацию ответов и предиктивные сценарии. В 2024 г. такие решения применялись менее чем 1% компаний, однако в 2025 г. их используют уже около 5%.

«Старый жилфонд долго считался самым инертным сегментом, но сегодня именно здесь мы видим наиболее заметное ускорение цифровизации. Базовые офисные инструменты и программы для учета остаются основой работы управляющих компаний, но за последний год все больше организаций переходят к системным решениям — CRM, онлайн-заявкам, мобильным приложениям и чат-ботам. На этот рост влияет сразу несколько факторов: экономическая неопределенность заставляет собственников и управленцев действовать быстрее; цифровые инструменты, включая решения на базе искусственного интеллекта, становятся доступнее благодаря российским разработчикам — таким, как «Сбер»; а страх упустить важные изменения ускоряет внедрение новых технологий. При этом даже такие цифровые решения, как ИИ-маршрутизация и интеллектуальная обработка заявок, внедряются проще, чем классическая перестройка процессов, поэтому часть компаний может фактически «перескочить» сразу на продвинутый уровень. Мы ожидаем, что в ближайшие годы ИИ будет распространяться особенно активно. И старый жилфонд не будет исключением, поскольку переход к таким инструментам уже не только возможен, но и относительно легок», — отметил исполнительный директор Doma.ai Дмитрий Чирков.