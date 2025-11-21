Шесть российских компаний присоединяются к «Альянсу в сфере искусственного интеллекта»

20 ноября состоялась торжественная церемония подписания меморандумов с новыми партнерами ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта». В состав альянса вошли «ФосАгро», «Норильский никель», «Авито», «Вымпелком», ВЭБ.РФ, «Московская биржа». Об этом CNews сообщили представители «Альянса в сфере искусственного интеллекта».

Компании представляют ключевые сферы экономики: цифровые платформы, телекоммуникации, промышленность, финансы и сырьевой комплекс, и играют ключевую роль в цифровой трансформации своих отраслей. Их участие в работе альянса знаменует новый этап консолидации усилий бизнеса, направленных на развитие технологий искусственного интеллекта в стране.

Подписание меморандумов стало важным шагом в укреплении сотрудничества, целью которого является ускоренное внедрение ИИ и реализации Национальной стратегии в сфере искусственного интеллекта. Компании подтвердили готовность участвовать в совместных проектах Альянса, развивать компетенции, совершенствовать нормативную базу и способствовать масштабированию применения ИИ в экономике.

Александр Ведяхин, председатель наблюдательного совета ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта»: «Присоединение новых участников к альянсу несомненно даст новый качественный импульс развития технологий искусственного интеллекта в тех отраслях экономики, которые представляют компании. Таким образом, сегодня уже 23 крупные компании будут совместными усилиями продвигать и реализовывать десятки инициатив в области инфраструктуры, саморегулирования, образования, кадров, науки и развития международных связей. Это пример зрелости бизнеса и готовности работать на наше общее будущее, создавая технологии, которые приносят пользу людям и стране».

Валерия Воробьева, генеральный директор ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта»: «Искусственный интеллект становится не просто технологией, а системным инструментом развития экономики. Его внедрение уже влияет на эффективность ключевых отраслей, образование и управление данными. Подписание меморандумов на AI Journey показывает, что крупнейшие компании страны готовы объединить усилия для формирования единой экосистемы доверенного ИИ, где решения создаются совместно, на основе ответственности, практичности и прозрачности. Именно такой подход обеспечивает устойчивый технологический рост и реальный экономический эффект от внедрения новых технологий».

Альянс объединяет ведущие технологические, промышленные и финансовые компании России. За 2025 г. его участники внедрили ИИ-решения в ключевых отраслях, провели восемь международных научных форсайтов, запустили образовательные программы в ведущих ВУЗах и подготовили первые школьные учебники по искусственному интеллекту. На международном уровне Альянс является участником AI Alliance Network и продвигает этические стандарты доверенного ИИ, которые уже поддержали более тысячи участников из 43 стран.