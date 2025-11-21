«М.Видео»: флешки на 64 Гб стали лидерами продаж среди USB-накопителей за 9 месяцев 2025 года

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, отмечает рост продаж флеш-накопителей по итогам девяти месяцев 2025 г. За январь-сентябрь россияне приобрели более 6,4 млн флеш-накопителей, объем рынка в денежном выражении превысил четыре млрд руб., что на 5% больше в количественном и денежном выражении, чем за аналогичный период 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Наиболее востребованными остаются модели на 64 ГБ, формирующие около четверти всех покупок, а также 128 ГБ, востребованность которых сохраняется на уровне 18–25%, в зависимости от месяца. При этом доля моделей 8 ГБ и 16 ГБ уменьшается, что подтверждает общий тренд перехода к более вместительным решениям для работы с фото- и видеофайлами.

По итогам периода лидером рынка в количественном выражении является SmartBuy с долей 27,5%. Далее следуют Kingston (15,5%), небрендированные устройства (12,9%), Netac (5,9%) и ADATA (5,8%). В денежном выражении первое место занимает Kingston (19,8%), далее следуют SmartBuy (17,7%), небрендированные устройства (12,8%) и Adata (6,4%).

В структуре спроса на USB-накопители продолжается перераспределение в сторону более функциональных моделей: наибольший вклад в продажи формирует ценовой сегмент от 500 до одной тыс. руб. (34,3%), тогда как доля устройств стоимостью свыше тысячи руб. увеличилась до 11,1%. Одновременно снижается популярность моделей стоимостью 375–500 руб. — их доля сократилась на 7,3%, что указывает на расслоение спроса: покупатели выбирают либо ультрабюджетные устройства для базовых задач, либо модели с продвинутыми характеристиками.

Руководитель департамента «Аксессуары» компании «М.Видео» Жанна Илюхина: «Рост продаж моделей с большим объемом памяти и увеличением доли накопителей стоимостью свыше тысячи руб. подтверждают изменение подхода покупателей: флеш-накопители становятся инструментом длительного хранения и работы с тяжелыми файлами. Мы ожидаем дальнейшего увеличения популярности легких, компактных и высокоскоростных решений, а также расширения спроса на модели с интерфейсом USB-С и повышенной надежностью».