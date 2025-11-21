KageCore ML Platform для управления ИИ-инфраструктурой включена в реестр Минцифры

Платформа управления KageCore ML Platform российского разработчика Aida tech была внесена в Единый реестр отечественного ПО. Включение решения в реестр откроет российским компаниям возможность развивать полностью импортонезависимую инфраструктуру для широкого применения технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в бизнес-процессах и задачах. Об этом CNews сообщил представитель Aida Tech.

В переходный период от стадии пилотирования ИИ к его системному внедрению российский бизнес сталкивается с инфраструктурными проблемами и дефицитом вычислительных мощностей. В ответ на этот запрос Aida tech, новый игрок российского рынка инфраструктурного ПО, предлагает импортонезависимые решения в инновационных сегментах – ИИ, машинное обучение и инфраструктура для сверхсложных вычислений. Платформы от Aida tech разворачиваются в ИТ-контуре компании и обеспечивают высокий уровень безопасности, производительности и конфиденциальность данных.

KageCore ML Platform – первое из линейки разработчика решение, которое вошло в Единый реестр российского программного обеспечения, запись №30574. На основании поручения Минцифры России от 6 ноября 2025 г. KageCore ML Platform отнесена к классу средств разработки программного обеспечения на основе нейротехнологий и искусственного интеллекта. Это подтверждает российское происхождение, соответствие требованиям безопасности и импортонезависимости.

Теперь компании из госсектора, представители крупного бизнеса и реального сектора экономики, на которых распространяются регуляторные ограничения в части необходимой доли импортозамещения в ИТ-инфраструктуре, смогут реализовать стратегии цифровой трансформации и использовать потенциал машинного обучения для решения ключевых бизнес-задач.

Комплексная платформа KageCore ML Platform обеспечивает полный жизненный цикл ML-моделей — от управления экспериментами до промышленной эксплуатации ИИ-сервисов, гарантируя конфиденциальность данных и эффективное использование ресурсов. Дата-сайентисты и ML-инженеры получают единую среду для работы с большими объемами корпоративных данных, управления ML-экспериментами и версионирования моделей. Платформа включает инструменты разработки и отладки ML-моделей, мониторинга, управления доступом и ресурсами, контейнеризации и оркестрации. Благодаря модульной архитектуре решение поддерживает различные форматы развертывания – от IaaS (виртуализированные среды для расчетных задач с использованием CPU и GPU-ускорителей) и PaaS (контейнеризованные среды для разработки и запуска ML-моделей) до SaaS (готовые ИИ-сервисы для инференса моделей).