Чат-бот «Александра» помог более 2,8 млн жителям столицы и начал поддерживать сразу две большие языковые модели

Чат-бот «Александра» стал первым в стране транспортным помощником на базе двух больших языковых моделей — YandexGPT от «Яндекса» и GigaChat от Сбербанка. Это позволяет системе анализировать несколько вариантов ответов, чтобы предоставлять пользователям наиболее полную и точную информацию. Платформу искусственного интеллекта для чат-бота разработали специалисты группы компаний ЦРТ. Об этом CNews сообщили представители ЦРТ.

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности: «Чат-бот «Александра» уже пять лет круглосуточно помогает пассажирам, пешеходам и автомобилистам узнавать актуальную информацию о работе Московского транспорта и получать сервисные услуги онлайн. Благодаря этому количество письменных обращений в Транспортный комплекс столицы уменьшилось на 35%. В среднем сегодня виртуальный помощник отвечает на более 585 тыс. вопросов в месяц — это в 13 раз больше, чем в первый год его работы. За все время чат-бот помог более 2,8 млн жителей столицы. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжим развивать цифровые сервисы для пассажиров».

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ: «Группа ЦРТ, совместно с командами мосметро и Московского банка Сбербанка, разработала чат-бота «Александру» и внедрила в него генеративный искусственный интеллект. Это первый крупный проект в транспортной отрасли в стране, где используются одновременно две большие языковые модели (LLM). Разработанная ИИ-платформа, на которой работает чат-бот, позволяет работать одновременно с несколькими LLM, при этом мы реализовали механизм автоматической оценки ответов (рейтингования) и выбора наиболее точного ответа. Кроме того, мы разработали технологию RAG, которая позволяет давать не абстрактные ответы пользователям чат-бота, а опираться на весь массив верифицированной информации из базы знаний, сообщая пользователям только проверенную информацию, помогая предоставлять пассажирам сервисы на основе передовых технологий искусственного интеллекта».

Цифровому помощнику поступает каждое четвертое обращение москвичей о работе городского транспорта. У «Александры» можно спросить про городской транспорт, пригородные электропоезда, «Аэроэкспрессы»‎, автовокзалы, велосипеды и самокаты, а также про эвакуацию авто, парковки, организацию дорожного движения, каршеринг, такси. Для ответа чат-боту требуется менее 2 секунд. При необходимости «Александра» переведет диалог на оператора, который обязательно поможет пассажиру.

Благодаря искусственному интеллекту виртуальный помощник лучше понимает смысл вопросов, даже если они сформулированы нестандартно. Искусственный интеллект запоминает контекст вопросов пользователей. Он анализирует предыдущие запросы, что позволяет поддерживать беседу и давать точные ответы. Кроме того, сервис постоянно развивается — чем активнее москвичи им пользуются, тем больше данных обрабатывают нейросети. Это делает помощника умнее и полезнее для каждого следующего пользователя.

Нейросети помогают «Александре» рассказывать пользователям интересные факты про метро, а также важную информацию про работу разных видов транспорта: МЦК, МЦД, регулярный речной транспорт, пригородные электропоезда, «Аэроэкспресс», такси и каршеринг. Кроме того, виртуальный ассистент отвечает на вопросы об автовокзалах и автодорогах, правилах пользования городским транспортом, рекламе, навигации, пассажирских сервисах и поддерживает диалог на отвлеченные от транспортной сферы темы. Он может поделиться своими любимыми книгами, хобби и мечтами.

Виртуальный помощник отвечает на вопросы пользователей в режиме 24/7. Написать ему можно на разных платформах — в приложениях, на сайтах и в социальных сетях. В ноябре 2025 г. виртуальный ассистент отмечает пятилетие работы. За это время он стал незаменимым помощником пассажиров столицы и ответил более чем на 17 млн вопросов.