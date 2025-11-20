Новинки от CMF и Nothing уже в продаже

Компания diHouse объявляет о поступлении на российский рынок новых наушников — модель CMF Headphone Pro от бренда CMF by Nothing и модель Nothing Ear (3) от бренда Nothing. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Согласно аналитическим данным, спрос на наушники в III квартале 2025 в. на 13%. За период с июля по сентябрь было продано 8,4 млн устройств на общую сумму 18 млрд руб. Наибольшей популярностью пользовались беспроводные модели, а также устройства с системой шумоподавления и повышенной автономностью.

Наушники CMF Headphone Pro обладают безупречным качеством звука благодаря PMI-драйверам 40 мм; поддерживают кодек LDAC и Hi-Res Audio для детального и чистого звучания. Гибридное активное шумоподавление до 40 дБ и технология объемного звука 360° способствуют глубокому погружению, звук оптимизирован для режимов «Кинотеатр» и «Концерт».

Высокая автономность до 100 часов, быстрая зарядка и функция Dual Connection обеспечивают удобство использования, а в приложении Nothing X можно создать персональный звуковой профиль и настроить управление с помощью программируемой кнопки Action, роллера и ползунка. Особенность модели — яркий практичный дизайн со сменными амбушюрами и система из 5 микрофонов с защитой от ветра для четких звонков.

На российском рынке появились новые модели наушников

Наушники Nothing Ear (3) получили особую опцию Super Mic: с помощью кнопки на кейсе можно подключить дополнительный встроенный двойной микрофон с AL-шумоподавлением, обеспечивающим высокую четкость звонков. Модель оснащена обновленным драйвером 12 мм, поддерживают кодек LDAC и обеспечивают детальное звучание аудио 24 бит. Система активного шумоподавления блокирует до 45 дБ внешних шумов, а режим прозрачности позволяет оставаться на связи с окружающими. Nothing Ear (3) поддерживают двойное подключение Dual Connection и передачу звука с низкой задержкой. Легкий и компактный корпус с защитой IP54 и автономностью до 10 часов позволяет использовать наушники в течение долгих прогулок и занятий спортом.

Ориентировочная розничная стоимость новинок составляет: CMF Headphone Pro – 9,99 тыс. руб., Nothing Ear (3) – 15,99 тыс. руб.