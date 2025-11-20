«МегаФон» ускорил интернет в театрах и музеях Шадринска

«МегаФон» расширил покрытие и увеличил скорость мобильного интернета во втором по значению городе Курганской области – Шадринске. Благодаря комплексному развитию телеком-инфраструктуры жители смогут пользоваться уверенным сигналом связи на большей территории города, быстрее отправлять и загружать контент, в том числе и видеофайлы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора запустили новое телеком-оборудование, которое обеспечивает скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с, в районе драматического театра и краеведческого музея. Построенные объекты связи также разгрузят и ближайшие базовые станции. Благодаря этому связь станет стабильнее, а передача данных – быстрее не только будние дни, но и во время праздничных мероприятий и в вечерние часы пик, когда нагрузка на сеть существенно увеличивается.

Помимо возведения новых объектов связи, специалисты оператора провели рефарминг (перевели частоты из 3G в 4G) и активировали новые слои на существующем оборудовании. Такое решение позволяет оперативно «апгрейдить» базовые станции, чтобы увеличить скорость интернета там, где это действительно необходимо. Например, в районе спортивного комплекса «Олимп», гостиницы «Урал», сквера Воинской славы, политехнического колледжа, спортивного стенда, а также в поселке Новый. Также 4G-покрытие стало увереннее для жителей домов на улице Пролетарской, Свердлова, Степана Разина-Советской и отдыхающих санатория «Жемчужина Зауралья».

«Мы комплексно подошли к развитию инфраструктуры в Шадринске и муниципальном округе. Модернизация сети прошла в более чем 20 локациях, включая городские и сельские территории. Помимо Шадринска, скорость мобильного интернета выросла в селах Батурино, Красномыльское, Погорелка и Чистопрудное. Теперь около 70 тыс. жителей Курганской области смогут с комфортом использовать онлайн-сервисы для общения, работы и учебы, получения электронных услуг и оперативного решения вопросов», – сказал директор «МегаФона» в Курганской области Геннадий Жуков.

Ранее технические специалисты оператора улучшили параметры сети в Шадринске в районе городского сада имени М.Ф. Кельдюшева, стадиона «Торпедо», торгового центра «Шадринск Холл».