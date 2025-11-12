VolgaBlob и Уфимский университет науки и технологий стали партнерами

Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) и разработчик VolgaBlob подписали договор о сотрудничестве, предполагающий интеграцию в образовательный процесс вуза технологий мониторинга данных. Партнерство позволит студентам университета получить практические навыки работы с многофункциональными системами обработки и анализа данных, применяемыми в реальных бизнес-сценариях. Об этом CNews сообщили представители VolgaBlob.

Стороны договорились развивать совместные образовательные программы, ориентированные на подготовку специалистов в области информационной безопасности и мониторинга данных. Прежде всего, кафедра вычислительной техники и защиты информации института информатики, математики и робототехники УУНиТ интегрирует в учебный процесс платформу Smart Monitor, которую развивает VolgaBlob. Для этого вендор поставит вузу бесплатные лицензии системы мониторинга, анализа и обработки данных с модулями Core, Incident Manager и Inventory. Студенты смогут на практике изучить, как анализировать массивы данных, управлять жизненным циклом инцидентов и работать с единой базой активов и пользователей.

Помимо этого, команда VolgaBlob поделится экспертизой, которая поможет УУНиТ в разработке образовательных программ и их адаптации к работе с современными средствами безопасности — в частности, системами мониторинга данных. Преподаватели вуза уже прошли комплексное обучение вендора работе со Smart Monitor и могут самостоятельно участвовать в формировании, проверке и актуализации программ обучения.

Также сотрудничество предполагает проведение совместных научных исследований и разработок, обмен методическими материалами и консультации в трудоустройстве выпускников. Все это повысит конкурентоспособность студентов на рынке труда.

«Для нас важно, чтобы обучающиеся могли не только посмотреть, как использовать решение, но и пройти полный цикл его настройки и эксплуатации своими руками — только так они смогут “набить шишки” и понять принципы работы с продуктами этого класса. Кроме того, для нас играет ключевую роль вовлеченность вендора. Мы нередко сталкивались с ситуацией, когда крупный поставщик дает ссылку на документацию и по всем вопросам направляет в поддержку. Поддержка отвечает месяцами — и это тормозит учебный процесс. В компании VolgaBlob совсем иной подход, который нас полностью удовлетворяет — вендор готов слушать своих партнеров и помогать в процессе», — отметила Олеся Кривошеева, директор института информатики, математики и робототехники УУНиТ.

«Мы уверены, что партнерство с УУНиТ усилит развитие кадров для российской ИТ и ИБ-отрасли. Это часть системной подготовки специалистов, обученных на платформе Smart Monitor. Мы увидели взаимный живой интерес со стороны вуза и рассчитываем на продуктивную реализацию проекта. В планах — заключить подобные соглашения и с другими заинтересованными образовательными структурами», — сказал Александр Скакунов, генеральный директор VolgaBlob.