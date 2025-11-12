CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

VolgaBlob и Уфимский университет науки и технологий стали партнерами

Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) и разработчик VolgaBlob подписали договор о сотрудничестве, предполагающий интеграцию в образовательный процесс вуза технологий мониторинга данных. Партнерство позволит студентам университета получить практические навыки работы с многофункциональными системами обработки и анализа данных, применяемыми в реальных бизнес-сценариях. Об этом CNews сообщили представители VolgaBlob.

Стороны договорились развивать совместные образовательные программы, ориентированные на подготовку специалистов в области информационной безопасности и мониторинга данных. Прежде всего, кафедра вычислительной техники и защиты информации института информатики, математики и робототехники УУНиТ интегрирует в учебный процесс платформу Smart Monitor, которую развивает VolgaBlob. Для этого вендор поставит вузу бесплатные лицензии системы мониторинга, анализа и обработки данных с модулями Core, Incident Manager и Inventory. Студенты смогут на практике изучить, как анализировать массивы данных, управлять жизненным циклом инцидентов и работать с единой базой активов и пользователей.

Помимо этого, команда VolgaBlob поделится экспертизой, которая поможет УУНиТ в разработке образовательных программ и их адаптации к работе с современными средствами безопасности — в частности, системами мониторинга данных. Преподаватели вуза уже прошли комплексное обучение вендора работе со Smart Monitor и могут самостоятельно участвовать в формировании, проверке и актуализации программ обучения.

Также сотрудничество предполагает проведение совместных научных исследований и разработок, обмен методическими материалами и консультации в трудоустройстве выпускников. Все это повысит конкурентоспособность студентов на рынке труда.

«Для нас важно, чтобы обучающиеся могли не только посмотреть, как использовать решение, но и пройти полный цикл его настройки и эксплуатации своими руками — только так они смогут “набить шишки” и понять принципы работы с продуктами этого класса. Кроме того, для нас играет ключевую роль вовлеченность вендора. Мы нередко сталкивались с ситуацией, когда крупный поставщик дает ссылку на документацию и по всем вопросам направляет в поддержку. Поддержка отвечает месяцами — и это тормозит учебный процесс. В компании VolgaBlob совсем иной подход, который нас полностью удовлетворяет — вендор готов слушать своих партнеров и помогать в процессе», — отметила Олеся Кривошеева, директор института информатики, математики и робототехники УУНиТ.

«Мы уверены, что партнерство с УУНиТ усилит развитие кадров для российской ИТ и ИБ-отрасли. Это часть системной подготовки специалистов, обученных на платформе Smart Monitor. Мы увидели взаимный живой интерес со стороны вуза и рассчитываем на продуктивную реализацию проекта. В планах — заключить подобные соглашения и с другими заинтересованными образовательными структурами», — сказал Александр Скакунов, генеральный директор VolgaBlob.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Тропин, ДАТАРК: Мы трансформируем бизнес в саморазвивающуюся систему

В России строят аналог ChatGPT для врачей

Как автоматизировать управление уязвимостями в ритейле с распределённой инфраструктурой

В серийное производство пошли отечественные базовые станции на замену Nokia и Ericsson

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов

Центробанк России будет считать признаком мошенничества крупные банковские переводы самому себе

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/