Tooba вкладывает 100 млн руб. в ИИ для модернизации благотворительности

Приложение Tooba инвестирует 100 млн руб. в развитие искусственного интеллекта (ИИ). Деньги пойдут на улучшение текущих ИИ-сервисов и создание новых, чтобы помогать людям стало проще и прозрачнее. Об этом CNews сообщили представители Tooba.

Сейчас технологии ИИ уже работают в Tooba. Алгоритмы подбирают для доноров наиболее релевантные сборы, анализируя, кому и на что они отправляли средства ранее. Умный помощник отвечает на вопросы и помогает в навигации по приложению.

ИИ также помогает зарегистрированным на платформе фондам, проверяя документы, отвечая на вопросы в комментариях и просматривая отчеты. Технология предотвращает человеческие ошибки и позволяет быстрее находить тех, кому нужна помощь. Как отмечают в команде, основная часть расходов уходит на оплату труда разработчиков.

«Современным НКО приходится конкурировать с ИТ-гигантами за кадры и важно удержать талантливых специалистов, чтобы создать действительно сильный продукт», — отметил основатель Tooba Рамазан Меджидов.

В данный момент ИИ-ассистенты уже решают до 78% вопросов, освобождая время сотрудников фондов. Обращения обрабатываются на 40% быстрее.

«Мы используем большие языковые модели (LLM). Для умных ответов и анализа информации. Рекомендательные системы, чтобы показывать пользователям релевантные проекты. Машинное обучение: для проверки документов и борьбы с обманом. Для того, чтобы системы работали вместе мы используем Low-code интеграторы», — сказал CTO, сооснователь Tooba Тимур Шарапудинов.

Команда Tooba планирует в 2025 и 2026 гг. создать единый ИИ-помощник, сократив до минимума путь от заявки на получение помощи до ее непосредственной реализации. Разработчики работают над созданием блокчейн-платформы для прозрачности: все операции с деньгами будут видны и проверяемы пользователями. Команда также хочет предоставить зарегистрированным фондам бесплатные ИИ-инструменты для оптимизации работы.

В ближайших планах Tooba разработка системы для больниц, которая поможет в диагностике и координации пациентов по всему миру.

«Наша цель — сделать благотворительность прозрачной, ежедневной и эффективной. Мы хотим, чтобы совершение благотворительности стало привычкой, как чистка зубов по утрам. Такой результат может быть достигнут только, если пользователи будут знать наверняка, принесут ли их деньги реальную пользу. Мы хотим, чтобы каждый рубль приносил максимум пользы, а помогать стало легко и привычно» — сказал Рамазан Меджидов.

В команде Tooba утверждают, что на рынке пока нет прямых аналогов. В России нет таких масштабных решений, а в мире, хоть и есть платформы, но никто не объединяет маркетплейс, LLM-ассистента и автоматическую проверку в одной системе.

В 2024–2025 гг. разработчики вложили около 50 млн руб. в разработку ИИ-иструментов для благотворительности. В 2025–2026 гг. Tooba планирует инвестировать еще 70 млн руб., чтобы выйти на мировой уровень.