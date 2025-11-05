«Хи-Квадрат» и «Тантор Лабс» вывели на рынок совместное решение для разработки корпоративных бизнес-приложений

Компании «Хи-Квадрат», создатель платформы XSquare на базе СУБД PostgreSQL, предназначенной для быстрой разработки приложений и сложных бизнес-систем с минимальными затратами на программирование, и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»), разработчик целостного стека решений для управления и хранения корпоративных данных, объявили о выводе на рынок комплексного предложения (бандла) для создания среды ускоренной разработки бизнес-приложений на базе PostgreSQL, включающей средства миграции с зарубежных СУБД. Об этом CNews сообщили представители «Хи-Квадрат».

Решение, анонсированное в рамках технологического партнерства, представляет собой связку продуктов XSquare и специального продукта «СУБД Tantor Postgres для XSquare». Первый представляет собой российскую Postgres-ориентированную low-сode платформу, сочетающую инструменты для разработки и хостинга приложений и требующую от разработчика знания только основ СУБД PostgreSQL. Второй продукт в связке — СУБД с повышенной производительностью и встроенной системой управления и мониторинга кластеров PostgreSQL, с подтвержденной совместимостью со всем семейством решений XSquare: сервером приложений XSquare – PGHS, средой разработки XSquare – RAD, сервером отчетов XSquare – Reports и Restful API Server XSquare – DAC.

Анонсируемая продуктовая связка позволит заказчикам реализовать возможности единой технологической среды ускоренной разработки приложений, все компоненты которой заранее оттестированы и интегрированы друг с другом. Совместная поставка сократит расходы бизнеса на внедрение и сопровождение систем, а также облегчит доступ к технической поддержке и обновлениям обоих платформ.

Кроме того, «СУБД Tantor Postgres для XSquare» будет доступен как в связке, так и отдельно в рамках специального предложения клиентам «Хи-Квадрат», у которых уже установлено одно или несколько программных решений семейства XSquare.

«Технологическое партнерство дает возможность на выгодных условиях предложить заказчикам комплексное отечественное решение в виде полностью протестированного продуктового стека. В рамках специального предложения заказчик сможет получить скидку на СУБД Tantor Postgres до 50% от обычной цены. Наша среда разработки будет понятна и доступна для быстрого освоения всем специалистам, которые ранее работали с системами Oracle. Иными словами, миграцию с зарубежных систем можно начинать без долгого переобучения команды», – отметил технический директор «Хи-Квадрат» Константин Ващенков.

«Экосистема продуктов вокруг нашей СУБД растет, и в данном случае заказчики получают возможность быстро и с минимальными навыками программирования разрабатывать надежные приложения, в основе которых — апробированная на российском рынке СУБД Tantor Postgres», – сказал генеральный директор «Тантор-Лабс» Вадим Яценко.