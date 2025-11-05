Генеративный ИИ теперь в ITSM: партнерство «Т1 Интеграция» и Ainergy ускорит автоматизацию бизнес-процессов

«Т1 Интеграция» (входит в ИТ-холдинг «Т1»), и Ainergy (направление корпорации ITG, отвечающее за прикладные решения на базе искусственного интеллекта) заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства «Т1 Интеграция» будет внедрять платформу Ainergy как инструмент для ускоренной автоматизации бизнес-процессов с применением генеративного ИИ в системах класса ITSM/ESM. Сотрудничество позволит дополнить функциональность в текущих и будущих проектах «Т1».

«Т1 Интеграция» обеспечивает полный цикл работ: от аудита и проектирования до пилотов и промышленной эксплуатации, включая интеграцию Ainergy с ITSM/ESM-системами. В рамках партнерства AI BPA платформа Ainergy позволит собирать и запускать ИИ‑процессы и ИИ‑ассистентов в контуре клиента без глубокого программирования благодаря low‑code подходу.

Платформа обеспечит заказчикам подключение и оркестрацию разных типов ИИ-моделей — от коммерческих до открытых LLM, а также специализированных нейросетей. Данные при этом обрабатываются в периметре заказчика, не передаются третьим сторонам и не используются для дообучения моделей. Это делает платформу наиболее актуальной для клиентов «Т1» из отраслей с повышенными требованиями к защите информации — государственных структур, финансового сектора, промышленности, телекома и провайдеров инфраструктуры.

«Партнерство с Ainergy открывает для наших клиентов новые горизонты в использовании генеративного ИИ: от ускоренной автоматизации процессов до внедрения интеллектуальных ассистентов. Мы видим огромный потенциал в интеграции таких решений в ITSM\ESM проекты и уверены, что это даст бизнесу возможность быстрее адаптироваться к растущим требованиям цифровой трансформации, причем независимо от отрасли», — сказала Людмила Игнатова, коммерческий директор «Т1 Интеграция».

«Сотрудничество позволит заказчикам «Т1» повысить отдачу от ITSM/ESM-систем за счет интеллектуальной автоматизации и прозрачного управления качеством данных», — отметил Владимир Молодык, генеральный директор Ainergy.