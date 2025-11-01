CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация
|

Nexign и I-SYS заключили партнерское соглашение

Компания Nexign, разработчик высокотехнологичных enterprise-решений для различных отраслей экономики, и системный интегратор I-SYS объявили о заключении партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили представители Nexign.

В рамках сотрудничества I-SYS будет выступать интегратором комплексного модульного HR-решения Neon HRM, ETL-платформы для обработки и управления потоками корпоративных данных Nexign Data Integrator и Nexign Anomaly Detector — решения для обнаружения аномалий в метриках бизнес-процессов.

Совместная работа позволит заказчикам получать решения «под ключ»: от анализа бизнес-потребностей до внедрения, обучения пользователей и последующей технической поддержки.

«Сотрудничество с I-SYS — это важный шаг для Nexign в расширении каналов внедрения наших решений. Мы уверены, что объединение экспертизы двух компаний позволит ускорить цифровую трансформацию предприятий», — отметил Сергей Карпов, первый заместитель генерального директора по развитию бизнеса Nexign.

«Для нас это партнерство — возможность объединить опыт системной интеграции и глубокое понимание процессов крупных предприятий с технологической экспертизой Nexign. Вместе мы сможем предлагать заказчикам не просто ИТ-решения, а реальную бизнес-ценность и быстрое достижение измеримых результатов», — сказала Юлия Ерина, коммерческий директор I-SYS.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает

Из интернета вычищают инструкции по установке Windows 11 на древние ПК. Кто за этим стоит

Как работают беспилотники с искусственным интеллектом «под капотом»

CNews Analytics опубликовал топ-10 поставщиков средств резервного копирования

Как автоматизировать рутинную работу за счет расширений для офисного ПО

Чем лучше нейросети думают, тем меньше готовы сотрудничать. ИИ может вредить человечеству, давая эгоистичные советы

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/