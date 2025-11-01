CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

МТС представила цифровые решения для сохранения экологии Каспия

МТС представила предложения по решению экологических проблем Каспия. В частности – создание единого оператора данных, для сбора и исследования информации о состоянии вод Каспия, а также внедрения цифровой платформы, которая будет собранные данные интерпретировать и позволит следить за состоянием экосистемы водоема. Об этом CNews сообщили представители Каспия.

Проблематику экологического состояния Каспийского моря обсудили эксперты МТС в области цифровых решений для экологии, представители профильных министерств, ученые-экологи Дагестана. В ходе обсуждения собравшиеся резюмировали, что необходимо создать единую систему, которая позволит отслеживать изменения в Каспийском море и в дальнейшем разработать эффективные инструменты для противодействия кризису. МТС предложила провести пилот на базе ИT-кластера Дагестана, где есть и площадка, и разработчики с пониманием местной и региональной специфики. В рамках проекта предложено создать лабораторию, вести разработку моделей ИИ для прогнозирования уровня моря и интегрировать различные устройства сбора данных в «облачную» платформу.

По итогу обсуждения были внесены предложения о создании рабочей группы для реализации пилотного проекта мониторинга Каспия в Республике Дагестан с возможностью дальнейшего масштабирования решений на другие регионы России, омываемые водами Каспийского моря, а в будущем – на международный уровень.

«У МТС наработана достаточная экспертиза для реализации подобных решений. Наши экологические проекты уже работают в 10 регионах страны. Например, датчики и цифровая платформа следят за чистотой воздуха в крупных промышленных центрах, за паводковой обстановкой и качеством воды на реках. Для внедрения также доступны модули, способные прогнозировать распространение загрязняющих веществ в воде и воздухе. Сбор всех уже доступных данных на Каспии, плюс возможная установка дополнительных точек мониторинга и последующая обработка данных на единой платформе позволит нам ответить на многие незакрытые вопросы о Каспийском бассейне», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

Также было подписано соглашение между «MTС Веб Сервисы» и Министерством цифрового развития Дагестана о создании единого оператора данных на базе республики для эффективного обмена этими экологическими данными из разных регионов и источников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Тропин, ДАТАРК: Мы трансформируем бизнес в саморазвивающуюся систему

Из интернета вычищают инструкции по установке Windows 11 на древние ПК. Кто за этим стоит

Как работают беспилотники с искусственным интеллектом «под капотом»

CNews Analytics опубликовал топ-10 поставщиков средств резервного копирования

Как автоматизировать рутинную работу за счет расширений для офисного ПО

Чем лучше нейросети думают, тем меньше готовы сотрудничать. ИИ может вредить человечеству, давая эгоистичные советы

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/