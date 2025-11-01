МТС представила цифровые решения для сохранения экологии Каспия

МТС представила предложения по решению экологических проблем Каспия. В частности – создание единого оператора данных, для сбора и исследования информации о состоянии вод Каспия, а также внедрения цифровой платформы, которая будет собранные данные интерпретировать и позволит следить за состоянием экосистемы водоема. Об этом CNews сообщили представители Каспия.

Проблематику экологического состояния Каспийского моря обсудили эксперты МТС в области цифровых решений для экологии, представители профильных министерств, ученые-экологи Дагестана. В ходе обсуждения собравшиеся резюмировали, что необходимо создать единую систему, которая позволит отслеживать изменения в Каспийском море и в дальнейшем разработать эффективные инструменты для противодействия кризису. МТС предложила провести пилот на базе ИT-кластера Дагестана, где есть и площадка, и разработчики с пониманием местной и региональной специфики. В рамках проекта предложено создать лабораторию, вести разработку моделей ИИ для прогнозирования уровня моря и интегрировать различные устройства сбора данных в «облачную» платформу.

По итогу обсуждения были внесены предложения о создании рабочей группы для реализации пилотного проекта мониторинга Каспия в Республике Дагестан с возможностью дальнейшего масштабирования решений на другие регионы России, омываемые водами Каспийского моря, а в будущем – на международный уровень.

«У МТС наработана достаточная экспертиза для реализации подобных решений. Наши экологические проекты уже работают в 10 регионах страны. Например, датчики и цифровая платформа следят за чистотой воздуха в крупных промышленных центрах, за паводковой обстановкой и качеством воды на реках. Для внедрения также доступны модули, способные прогнозировать распространение загрязняющих веществ в воде и воздухе. Сбор всех уже доступных данных на Каспии, плюс возможная установка дополнительных точек мониторинга и последующая обработка данных на единой платформе позволит нам ответить на многие незакрытые вопросы о Каспийском бассейне», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

Также было подписано соглашение между «MTС Веб Сервисы» и Министерством цифрового развития Дагестана о создании единого оператора данных на базе республики для эффективного обмена этими экологическими данными из разных регионов и источников.