«Яндекс» научит НКО пользоваться ИИ-инструментами для работы

Благотворительный фонд «Яндекса» «Помощь рядом» совместно с фондом «Друзья» и образовательным проектом To Dual запускает пилотный курс по искусственному интеллекту для сотрудников НКО. На нем расскажут, как ИИ может помочь в решении рабочих задач. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Поручив нейросетям рутинную работу, сотрудники смогут уделять больше времени помощи подопечным и решению социальных проблем. Первыми слушателями курса станут выпускники Московской школы профессиональной филантропии фонда «Друзья» — сотрудники и руководители благотворительных фондов.

Программу разработали эксперты «Яндекса» и образовательного проекта To Dual. Обучение состоит из шести спринтов с теорией и практикой. Участники изучат принципы работы генеративных моделей, таких как Alice AI LLM и Alice AI ART, научатся применять ИИ для сбора и анализа данных, исследовать потребности аудитории и оценивать показатели проектов с помощью нейросетей. В финальном спринте они создадут прототипы цифровых продуктов без программирования (no-code).

Участники научатся применять нейросети во всех рабочих процессах фондов. Например, использовать «Алису Про» в сервисах «Яндекс 360» для анализа документов при подготовке отчетов или запуске новых социальных проектов. А с помощью нейросети «Алиса AI» — создавать грантовые заявки, искать подходящие конкурсы по нужным критериям отбора и создавать контент для сайтов, соцсетей и социальной рекламы.

«Искусственный интеллект — уже не абстрактная технология. Это рабочий инструмент, который может значительно упростить работу некоммерческих организаций и повысить ее эффективность. Наша задача в этой программе — не просто рассказать о возможностях искусственного интеллекта, а помочь участникам внедрить его в работу, упростить рутину и быстрее получать результаты», — сказал Сергей Михальцов, руководитель программы «Цифровые решения для НКО» фонда «Помощь рядом».

«Мы убеждены, что развитие НКО невозможно без новых технологий, а искусственный интеллект становится необходимым инструментом в работе. ИИ-спринты — это быстрый способ для некоммерческих организаций не только освоить нейросети и оптимизировать свои задачи, но и получить нового партнера в решении социальных проблем», — сказала Анна Чечик, директор Московской школы профессиональной филантропии фонда «Друзья».

Фонд «Помощь рядом» также опубликовал руководство для НКО по использованию нейросетей. Оно рассказывает, какие задачи можно поручить искусственному интеллекту и как это сделать. В руководстве есть пошаговые инструкции, чек-листы с важными нюансами о том, как писать запросы к ИИ, а также готовые промты.

Все основные ИИ-решения «Яндекса» для пользователей, включая нейросеть «Алису AI», доступны бесплатно. Фонды-партнеры «Помощи рядом» могут подать заявку на участие в программе «Цифровые решения для НКО» и получить расширенный доступ к продуктам «Яндекс 360» и Yandex Cloud — например, к речевым технологиям SpeechKit для озвучивания роликов и создания голосовых подсказок.