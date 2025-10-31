CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Вышла новая версия отечественного инструмента для проектирования электроники «Макс.EDA»

Компания «Цифровая мануфактура» сообщила о релизе отечественного инструмента для проектирования электроники «Макс.EDA» версии 1.3.

«Макс.EDA» продолжает развиваться в направлении оптимизации рабочего процесса инженеров-электронщиков, предлагая решение полного цикла разработки электронных устройств: от электрической схемы до готовой трёхмерной модели платы с поддержкой форматов STEP-компонентов.

Ключевые особенности версии 1.3: обновленный редактор схем: открывает возможности создания многолистовых схем; предоставляет пользователю возможность управлять синхронизацией данных между схемой и платой; упрощает навигацию по компонентам, их поиск при работе в режиме схема-плата; обновленный редактор плат позволяет создавать платы с более сложным контуром; формировать внутренние вырезы; управлять структурой слоев, добавлять новые, задавать их материалы и физические параметры.

