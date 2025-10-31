«Группа Астра» поделится кейсами на CNews FORUM

«Группа Астра» примет участие в форуме CNews FORUM «Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Мероприятие станет площадкой для демонстрации комплексного портфеля решений компании и обмена практическим опытом с отраслевым сообществом.

В программе запланирован совместный доклад Яны Кружилиной, директора департамента по работе с промышленным сектором «Группы Астра», и Александра Юника, директора департамента по импортозамещению АО «Апатит» (группа «ФосАгро»), который будет посвящен теме обеспечения непрерывности бизнеса при переходе на отечественный программный стек на примере успешного опыта сотрудничества.

На форуме будет работать стенд «Группы Астра», где эксперты представят полный стек продуктов, включая флагманскую операционную систему Astra Linux, занимающую более 76% рынка российских ОС, решения для виртуализации, средства резервного копирования, системы управления базами данных, облачные сервисы и платформы для управления ИТ-инфраструктурой.

Все продукты компании включены в реестр Минцифры России и используются в государственных и коммерческих организациях, включая промышленные предприятия и объекты критической информационной инфраструктуры.