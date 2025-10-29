В WorksPad появился новый ИИ-ассистент для работы с документами

Компании «РуПост» (входит в «Группу Астра») и ISOL объявляют о создании интеллектуального ассистента, который предоставляет доступ к решению SmartDocs из мобильного приложения WorksPad. Теперь пользователи могут в едином интерфейсе находить и анализировать документы, суммировать их содержание, сравнивать различные версии файлов и получать детальные разъяснения в интерактивном диалоговом режиме. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Решение позволяет в отдельных случаях на 50–70% сократить временные затраты на выполнение подобных операций и одновременно повысить релевантность предоставляемых ответов. SmartDocs использует комбинацию больших языковых моделей (LLM) и семантического поиска по корпоративным источникам. Ключевое преимущество системы — безопасность, так как будет развернута у вас в контуре и полное отсутствие «галлюцинаций» и способность точно работать с документами любой сложности и формата. Важной особенностью является обязательное указание источников информации: все ответы сопровождаются ссылками на соответствующие документы и прямыми цитатами из них.

Для поиска необходимой информации пользователю достаточно запустить мини-приложение SmartDocs непосредственно в WorksPad и сформулировать запрос на естественном языке. Ассистент автоматически находит и анализирует релевантные документы, формируя точный ответ с приложением ссылок на источники и цитат из соответствующих текстовых фрагментов.

Система поддерживает ведение контекстного диалога, позволяя уточнять детали, запрашивать суммаризацию содержимого, выявлять возможные противоречия в документах и получать развернутые логические цепочки рассуждений.

«Интеграция ассистента на базе ИИ — это важный шаг в развитии экосистемы мобильного рабочего места WorksPad. SmartDocs значительно упрощает поиск информации и помогает нашим заказчикам быстро находить нужные факты, разъяснять вопросы и анализировать тексты, что ведет к оптимизации бизнес-процессов и повышению продуктивности сотрудников», — отметил Илья Симонов, генеральный директор компании «РуПост».

«В SmartDocs мы объединили большие языковые модели (LLM) и семантический поиск, чтобы создать интеллектуального ассистента для WorksPad. Мы сознательно начали с компактного, но мощного модуля, который уже сейчас делает работу с документами значительно быстрее и эффективнее. Это лишь первый шаг в развитии ИИ-возможностей платформы», — сказал Левон Киракосян, генеральный директор ISOL.