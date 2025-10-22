Цифровая профилактика: в России стартует первое крупное исследование о влиянии образовательных информационных технологий на здоровье

22 октября 2025 г. стартует уникальное онлайн-исследование, посвященное влиянию ИT-технологий и образования в сфере превентивной медицины на здоровье человека. Впервые в России подобный проект объединит науку, цифровые решения и практическое обучение. Об этом CNews сообщили представители «Единый образовательно-сертификационный центр “Фантел”».

Организатор исследования: АНО ДПО «Единый образовательно-сертификационный центр “Фантел”» при поддержке Комитета по развитию в сфере превентивной, интегративной, функциональной медицины и нутрициологии Торгово-промышленной палаты Москвы.

В исследовании примут участие около 1000 добровольцев из разных регионов страны. В течение полутора месяцев участникам будет предоставлен доступ к образовательным онлайн-модулям, посвященным профилактике заболеваний, формированию здоровых привычек и укреплению общего самочувствия. Перед и после программы будут проведены замеры состояния здоровья, что позволит объективно оценить результаты.

Особая значимость проекта связана с тем, что он напрямую перекликается с государственными приоритетами. В апреле 2024 г. Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в рамках национального проекта по сбережению здоровья переход к персонализированной, предиктивной и профилактической медицине, а также развитие цифровых технологий для раннего выявления заболеваний и факторов риска. Кроме того, глава государства подчеркнул важность доступной диспансеризации и усиления профилактических программ для работающих граждан.

Исследование станет важным шагом в реализации этих задач: его результаты помогут оценить, как современные ИT-решения в образовании могут реально повлиять на здоровье населения и сформировать культуру профилактики.