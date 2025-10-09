CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Ростелеком», Platforma и First Data заявили о технологическом партнерстве

ПАО «Ростелеком», Platforma и First Data подписали стратегическое соглашение о партнерстве, в рамках которого компании объединят ресурсы и экспертизу для вывода на рынок нового сервиса в области финансовых технологий. Об этом CNews сообщили представители First Data.

Объединенные технологии, в рамках сотрудничества «Ростелекома», First Data и Platforma, позволят финансовым институтам выстраивать персонализированное взаимодействие с текущими клиентами на основе глубокой аналитики данных. «Мы видим большой потенциал в создании решений, которые помогут финансовой отрасли работать со своими клиентами более эффективно и персонализированно. Такие альянсы усиливают технологический суверенитет и позволяют создавать продукты мирового уровня, базирующиеся на российских разработках», — сказал Дмитрий Рейдман, директор по развитию цифрового бизнеса ПАО «Ростелеком».

Одним из ключевых ограничений для развития финтех-аналитики становится сочетание технической готовности и доверия со стороны клиентов. Согласно исследованию НАФИ, почти половина россиян (48%) признают, что персонализированная коммуникация действительно влияет на их потребительское решение. Одновременно с этим, пользователи демонстрируют противоречивое отношение к персонализации. С одной стороны, ожидают удобных и адресных предложений, с другой — опасаются утечек и злоупотреблений в использовании данных. По словам директора по росту компании Platforma Анны Кучиной, «новый продукт Platforma направлен на решение этой проблематики и одновременно позволит закрыть текущие потребности бизнеса. Результатом станет понятный и надежный сервис, дающий ответ по итогам обработки деперсонализированной кроссканальной клиентской информации на основе передовых разработок».

Стороны рассматривают соглашение как основу для долгосрочного сотрудничества с перспективой масштабирования на новые рынки и сегменты. И на текущий момент планируются пилотные проекты с ведущими игроками рынка, среди которых банки из Tier-1 и Tier-2. «Мы рассчитываем на то, что у нас получится стать успешным примером того, как синергия компетенций создает принципиально новую ценность для отрасли», — сказал Александр Старостин, генеральный директор, сооснователь First Data.

