«Флант» и Yadro заключили соглашение о технологическом партнёрстве

«Флант», российский разработчик DevOps-инструментов для построения enterprise-инфраструктуры, и российская технологическая компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») подписали соглашение о технологическом партнёрстве. Документ определяет направления долгосрочного сотрудничества в области контейнеризации и развития российских технологических решений для корпоративного сегмента.

Партнёрство охватывает интеграцию систем хранения данных Yadro с платформой Deckhouse Kubernetes Platform, совместную разработку решений для enterprise-клиентов и координацию усилий на рынке российских ИТ-технологий. Соглашение предусматривает техническую поддержку интегрированных решений и совместное продвижение продуктов.

В декабре 2024 г. «Флант» завершил тестирование совместимости Deckhouse Kubernetes Platform с системой хранения данных Tatlin.Unified Gen2, а в начале 2025 г. подтвердил работоспособность платформы с объектным хранилищем Tatlin.Object. Интеграция позволила корпоративным заказчикам использовать современные системы хранения в контейнерных средах без изменения архитектуры приложений.

«Наша задача с Yadro — создать условия, при которых выбор системы хранения не становится узким местом для разработчиков и не создаёт дополнительной нагрузки на команды. Тестирование с Tatlin.Unified и Tatlin.Object показало, что решения работают стабильно даже при интенсивной эксплуатации — без ручной настройки кластеров и без изменений в коде приложений. Став стратегическими партнёрами, мы продолжим развивать наши продукты в связке друг с другом, чтобы предлагать клиентам всё более зрелый и проверенный стек „сделано в России“», — отметил Александр Титов, генеральный директор компании «Флант».

«Мы видим значительный потенциал в развитии синергии отечественных технологий. Партнёрство с компанией „Флант“ объединяет экспертизу в области систем хранения данных и DevOps-инструментов и направлено на создание комплексных продуктов корпоративного уровня. Интеграция технологических решений Yadro и Deckhouse демонстрирует практическую готовность отечественных разработок к промышленной эксплуатации и открывает новые возможности для развития корпоративных ИТ-сред на базе отечественных разработок. Для заказчиков это означает стабильную производительность, надёжную работу и технологическую независимость инфраструктуры», — сказала Софья Стависская, руководитель отдела по работе с технологическими партнёрами Yadro.