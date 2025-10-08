«Ростелеком», НСПК и «Инвойсбокс» создадут инфраструктуру доставки счетов и электронных документов в корпоративном сегменте

«Ростелеком», «Национальная система платежных карт» (НСПК) и «Объединенный расчетный центр» (ОРЦ, бренд «Инвойсбокс») подписали соглашение о реализации совместного проекта по автоматизации В2В-расчетов и документооборота для юридических лиц. Подписи под документом поставили заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Валерий Ермаков, исполняющий обязанности заместителя генерального директора НСПК Максим Крукелис и генеральный директор ОРЦ Павел Стогар.

Цель проекта — развитие системы формирования и доставки счетов, а также автоматизация платежных операций через сервис НСПК «Запрос о платеже». Его внедрение позволит бизнесу быстрее и проще оплачивать товары и услуги с помощью Системы быстрых платежей (СБП), а «Инвойсбокс» поддержит автоматическое формирование и доставку электронных бухгалтерских документов.

«Ростелеком» выступает инициатором проекта, а также предоставляет необходимую инфраструктуру для пилотирования и реализации на базе имеющихся сервисов и ресурсов. НСПК действует как операционный платежный и клиринговый центр СБП и является поставщиком сервиса «Запрос о платеже». «Инвойсбокс» обеспечивает техническое взаимодействие участников процесса и обмен информацией между ними, организует клиентскую поддержку и предоставляет инструменты для использования сервиса. В рамках сотрудничества партнеры разработают дорожную карту и сформируют команду специалистов для интеграции, внедрения и технической поддержки решения.

Реализация этого проекта повысит скорость и прозрачность расчетов между компаниями, упростит документооборот и усилит цифровую инфраструктуру корпоративных клиентов. Система будет внедрена в «Ростелекоме», а также станет доступна всем компаниям, работающим в B2B-сегменте.

Валерий Ермаков, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома», сказал: «В условиях стремительного развития цифровой экономики и роста объемов B2B-транзакций компании сталкиваются с рядом вызовов, среди которых долгая обработка платежей и сложности в согласовании и доставке счетов. Это увеличивает операционные издержки и напрямую влияет на эффективность бизнес-процессов. Поэтому компании всё чаще ищут гибкие и современные решения, которые минимизируют временные затраты и повысят прозрачность расчетов. Создание инфраструктуры на базе технологий НСПК станет ответом на этот запрос В2В-сегмента. Объединив собственные возможности с экспертизой и разработками НСПК и “Инвойсбокса”, мы сможем предложить бизнесу современное, удобное и безопасное цифровое решение для автоматизации и оптимизации финансовых потоков».

Максим Крукелис, исполняющий обязанности заместителя генерального директора НСПК, отметил: «Национальная система платежных карт постоянно расширяет спектр возможностей для бизнес-сообщества за счет внедрения и развития в В2В-сегменте собственных платформенных решений и платежных инструментов. Уверен, что сервис по автоматическому формированию и доставке закрывающих документов, реализованный совместно с компаниями “Ростелеком” и “Инвойсбокс”, будет востребован в бизнес-среде. Универсальное решение повысит скорость и удобство проведения платежей за товары и услуги, при этом электронный документооборот будет максимально прозрачным для участников рынка».

Павел Стогар, генеральный директор ОРЦ, сказал: «Сегодня бизнес как никогда нуждается не просто в скорости платежей, а в кардинальном повышении эффективности финансовых коммуникаций. Традиционные процессы выставления и оплаты счетов требуют пересмотра. Наш продукт — это цифровая трансформация расчетов. Его актуальность заключается в переходе от простого канала для перевода денег к интеллектуальной, гарантированной и безопасной экосистеме взаимодействия между плательщиком и получателем. Совместно с НСПК мы создаем универсальное решение для всех сегментов бизнеса. “Ростелеком” обеспечивает необходимую инфраструктуру для работы с клиентами. Это меняет парадигму: платежное требование становится не просто файлом, а цифровым событием с подтвержденной доставкой и мгновенным исполнением. Это снижает риски, увеличивает собираемость платежей и, что самое важное, создает принципиально новый уровень доверия и удобства для всех участников рынка».