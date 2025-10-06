Образовательный комплекс «Школа №1561» внедрил решения «Ред Софт»

В новый учебный год Школа №1561 вступила с обновленной ИТ-инфраструктурой. Учреждение показало коллегам пример миграции на отечественное ПО, внедрив три решения «Ред Софт»: «Ред ОС», «Ред Адм» и «Ред Виртуализация».

ГБОУ «Школа № 1561» – крупный образовательный комплекс, объединяющий 11 школьных и дошкольных подразделений юго-запада Москвы. В организации работает ИТ-полигон и инженерный класс для школьников, а также собственный ИТ-отдел, который выбрал и установил российское ПО во всех подразделениях учреждения.

Три фактора стали причиной создания проекта цифрового импортозамещения ГБОУ «Школа № 1561»:

Требования нормативно-правовой базы: национальная программа «Цифровая экономика России»; методические рекомендации Минцифры России от 12 января 2024 г.; постановление Правительства России от 16 ноября 2015 г. №1236; приказ Минцифры России от 18 января 2023 г. года №21.

Необходимость модернизации ИТ-инфраструктуры, в том числе элементов, входящих в состав программно-аппаратных средств обеспечения инфобезопасности.

Потребность в многофункциональных решениях, полностью исключающих применение иностранных ИТ-продуктов.

Обеспечить плавный переход на российскую операционную систему «Ред ОС» – стало важной задачей, стоящей перед руководством учебного заведения с весны 2022 г. Специалисты организации должны были обеспечить бесперебойную работу сервисов и непрерывность учебного процесса во время перехода.

Аналитическая работа началась в 2022 г. Она включала тестирование российских ОС и работы в них интегрированных программ и платформ, необходимых в образовательном процессе. В список входили: «Р7-Офис», «МойОфис», «Антивирус Касперского», «КриптоПро», «Компас-3D», nanoCAD. Результаты выявили быстродействие и наиболее стабильную работу операционной системы от компании «Ред Софт» – «Ред ОС».

Чтобы автоматизировать рутинные процессы администраторов по обслуживанию и конфигурированию парка рабочих мест, специалисты организации выбрали систему «Ред Адм». Эта разработка «Ред Софт» позволяет централизованно установить программное обеспечение и подключить необходимые сетевые каталоги, персонализировать рабочие места пользователей.

По итогам аналитической работы руководство учреждения заключило соглашение о сотрудничестве с компанией «Ред Софт». После этого ИТ-отдел приступил к внедрению решений.

Основная работа прошла в несколько этапов: конец 2022 г.: испытания тестовых версий новых ИТ-продуктов, включавшие работу фокус-групп; середина 2023 г.: переход на операционную систему Ред ОС в классах информатики, а также в работе педагогов; май 2024 г.: масштабный переход на «Ред ОС» во всех корпусах организации. Система виртуализации – «Ред Виртуализация» – была установлена в тестовом контуре для обучения сотрудников ИТ-отдела школы; на начало 2025 г. 98% автоматизированных рабочих мест (АРМ) переведены на «Ред ОС». Миграция ИТ-инфраструктуры на российское ПО была проведена с сохранением непрерывности бизнес-процессов.

Критически важным элементом проекта стало использование централизованной системы управления «Ред Адм» в ИТ-инфраструктуре школы. Ее механизм репликации данных позволил организовать параллельную работу существующих контроллеров доменов как на базе Microsoft Active Directory, так и на базе «Ред Адм». Это обеспечило плавный поэтапный перенос сервисов и учетных записей без простоев.

За три года сотрудничества специалисты учреждения оборудовали 1,5 тыс. рабочих мест и 40 серверов на «Ред ОС». Так, в начале учебного года 2025-2026 более 3 тыс. учащихся ГБОУ «Школа № 1561» использовали в образовательном процессе программные продукты «Ред Софт». Также 12 педагогов учреждения в 2024 г. получили сертификаты о прохождении курсов по администрированию операционной системы «Ред ОС».

Сергей Путинцев, начальник ИТ-отдела ГБОУ «Школа № 1561», сказал: «Миграция на российские ИТ-решения была по-настоящему интересной и насыщенной! Команда нашего ИТ-отдела проделала колоссальную работу по переходу с привычной операционной системы Windows на отечественную «Ред ОС». Мы столкнулись со множеством вызовов, но каждый из них был успешно решен благодаря нашему упорству и профессионализму. Мы очень рады нашему сотрудничеству с «Ред Софт» и ждем продолжения успешного партнерства».

Елена Смыслова, руководитель направления по взаимодействию со школами «Ред Софт», отметила: «Более трех лет компания «Ред Софт» тесно сотрудничает с ГБОУ «Школа № 1561». За это время школа показала себя как партнер, который готов к плодотворному взаимодействию: представители ИТ-отдела участвуют в тестировании программных продуктов «Ред Софт», принимают участие в качестве спикеров на вебинарах, всегда открыты к диалогу и развитию сотрудничества. Сотрудники школы включились в процесс импортозамещения: изучили линейку наших продуктов, прошли вендорский курс и успешно внедрили ПО компании в образовательную деятельность. Результатом сотрудничества стала независимость школы от зарубежных ИТ-продуктов. Мы гордимся возможностью делиться накопленным опытом и помогать внедрять современные отечественные технологии в систему российского образования».