ИИ-помощник от Сбербанка поможет пациентам получать расшифровку лабораторных анализов

Сеть лабораторий «KDL | Медскан» внедряет в свою практику ИИ-помощника от «СберМедИИ» (входит в индустрию здоровья Сбербанка) на базе нейросетевой модели GigaChat. Запуск решения начнется в московских медицинских офисах, а после подтверждения устойчивой положительной эффективности на пилотных площадках – будет масштабирован на регионы. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сервис позволит клиентам сети лабораторий «KDL | Медскан» бесплатно получить автоматизированную расшифровку результатов анализов. При подключении этой опции пациент сразу же вместе с результатами исследований получит подробный файл с интерпретацией показателей и персональными рекомендациями без необходимости запроса дополнительной консультации с врачом.

ИИ-помощник интегрирован в программное обеспечение лаборатории через специальный сервис, который передает для интерпретации обезличенные результаты анализов. Система интерпретирует их с учетом индивидуальных параметров человека: пола, возраста, референсных значений.

Решение построено на микросервисной архитектуре — когда система состоит из отдельных независимых модулей: модерации, выявления экстренных ситуаций, интеграции с лабораторной информационной системой и генерации ответов. Это позволяет обеспечивать стабильность ее работы и простоту масштабирования.

Все персональные данные надежно защищены в полном соответствии с требованиями закона.

Безопасность и точность выводов ИИ-помощника обеспечивает многоуровневая система валидации ответов. Каждый модуль обучен на проверенных медицинских данных. Ответы анализируются ансамблем ИИ-агентов, а финальную модерацию выполняют медицинские эксперты «KDL | Медскан». Только после этого подтвержденная информация поступает к пациенту. Данное решение становится надежным цифровым помощником врача.

Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка: «Мы последовательно расширяем портфель передовых ИИ-решений для повышения уровня доступа граждан к качественной медицинской помощи и облегчения работы врачей. Наши ИИ-агенты уже помогают врачам заполнять медицинскую документацию и расшифровывать медицинские снимки. ИИ-анализ лабораторных исследований — новый этап в клинической медицине, к которому мы подошли первыми в России. Вместе с нашими партнерами мы делаем технологии практическим инструментом для решения самого широкого спектра задач в здравоохранении. Такие технологии полезны и для пациентов, которые получают диагностику в более сжатые сроки, и для врачей, которые могут делегировать рутинные задачи искусственному интеллекту».

Михаил Белякович, генеральный директор сети медицинских лабораторий «KDL | Медскан»: «Система автоматически интерпретирует показатели и формирует понятные разъяснения с рекомендациями по дальнейшим действиям всего за пару минут. Это значительно сокращает цепочку действий для клиента — больше не нужно дозваниваться до врача-консультанта или ожидать ответа на обращение. Мы ожидаем, что внедрение технологии не только повысит удобство и лояльность пациентов, но и разгрузит врачей и кол-центр: только за прошлый год было оказано свыше 48 тыс. консультаций по расшифровке анализов».

Большая языковая модель GigaChat, на которой базируется решение, успешно сдала выпускной экзамен по направлению «Лечебное дело» в НМИЦ им. В. А. Алмазова, а также семь специализированных медицинских экзаменов, среди которых «Педиатрия», «Неврология», «Гастроэнтерология», «Кардиология» и др.