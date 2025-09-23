Сеть клиник «Будь Здоров» и F.Doc запустили проект электронного документооборота с пациентами

Сеть «Будь Здоров» с помощью сервиса электронного подписания «Безбумажный офис F.Doc» запустили электронный документооборот с пациентами, который позволяет им подписывать документы в удобном онлайн-формате. Проект уже прошел пилотную апробацию в клиниках «Будь Здоров» в Краснодаре, Усть-Лабинске (Краснодарский край) и на Фрунзенской (Москва), и в настоящее время масштабируется на все клиники сети.

На данный момент в рамках ЭДО через F.Doc можно подписывать с пациентом большинство документов в электронном виде: договоры на оказание медицинских услуг, анкеты пациента, медицинские и финансовые планы лечения, информированные добровольные согласия на медицинское вмешательство или отказы от медицинского вмешательства.

Пациент может оформить документы в онлайн-формате как при очном визите в клинику, так и дистанционно. В первом случае администратор на ресепшен формирует пакет документов для пациента и направляет ему SMS со ссылкой для электронного подписания. Клиент переходит по ссылке, вводит проверочный код из SMS, читает документ и подписывает его нажатием одной кнопки в смартфоне. При оказании телемедицинской консультации документы на подпись клиенту направляет колл-центр. F.Doc имеет статус «Иная информационная система», что позволяет клиникам с помощью сервиса подписывать электронные документы с пациентами, используя Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Для электронного подписания на стороне сотрудника используется пользовательский интерфейс сервиса F.Doc «Виртуальный принтер», который обеспечивает легкую интеграцию в ИТ-инфраструктуру клиники, а также прост и удобен в использовании для врачей и администраторов клиник. Кроме того, переход на ЭДО и минимизация использования бумажных документов — это возможность компании внести свой вклад в заботу об окружающей среде.

Запуск пилотного проекта с F.Doc в трех клиниках сети в течение трех месяцев позволил сэкономить более 50 пачек бумаги, или спасти от вырубки 13 деревьев. Экологичный и экономичный подход позволяет компании ежегодно оптимально расходовать ресурсы и направлять их на технологическое развитие клиник сети.

С момента запуска проекта в «Будь Здоров» сервисом электронной подписи воспользовались более 6 тыс. пациентов, подписав около 20 тыс. электронных документов.

Переход на электронный документооборот с помощью F.Doc открывает сети клиник «Будь Здоров» новые возможности для внедрения передовых практик работы с пациентами в рамках человекоцентричного подхода и управления воздействием на окружающую среду путём минимизации потребления бумаги. Такой вариант подписания документов экономит время клиентов и позволяет врачам медицинского учреждения больше внимания уделить непосредственному общению с пациентом.

«Сеть клиник «Будь Здоров» развивается в рамках общемирового тренда на цифровизацию, активно внедряя в практику передовые решения в сфере цифровой трансформации. У нас есть амбициозная цель по итогам 2025 г. войти в топ-3 цифровых клиник России. Опыт запуска клиники уникального цифрового формата в Усть-Лабинске показал, насколько это востребовано. Эффективные ИТ-инструменты в рамках ЭДО с пациентами позволяют повысить качество и оперативность оказываемой медицинской помощи, более гибко и быстро реагировать на их потребности и снизить потребление бумаги. Бесшовная интеграция в ИТ-инфраструктуру клиник ЭДО с пациентами от F.Doc обеспечила быстрый старт и масштабирование системы во всех клиниках сети. Пациенты клиник «Будь Здоров» в Москве, в Усть-Лабинске Краснодарского края уже оценили удобные возможности электронного подписания документов через F.Doc, при этом внедрение не потребовало от компании дополнительных затрат технологических ресурсов», — отметил генеральный директор сети клиник «Будь Здоров» Родион Ступин.

Важным аспектом внедрения ЭДО с физлицами является корректность работы с персональными данными. Защита этого массива информации — одна из ключевых компетенций F.Doc и приоритет работы компании и партнера – сети клиник «Будь Здоров». Инфраструктура и ЦОД сервиса соответствуют требованиям безопасности для работы с персональными данными, в том числе с медицинской тайной.

Михаил Легченко, директор сервиса «Безбумажный офис F.Doc», член правления Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ), сказал: «Одним из приоритетов развития сервиса «Безбумажный офис F.Doc» в сегменте частной медицины является формирование и поддержание максимально удобного пользовательского сценария электронного подписания документов как для пациентов, так и для сотрудников медучреждений. Мы предлагаем медицинским организациям технологические решения, которые позволяют нативно встраивать ЭДО в их бизнес-процессы. Многопрофильные клиники «Будь Здоров» — пример современной инновационной сети, которая ориентирована на применение новейших технологий как в вопросах оказания медицинских услуг пациенту, так и при выстраивании эффективного взаимодействия с ним. Поэтому над проектом по интеграции ЭДО работает кросс-функциональная команда: технические специалисты, юристы, маркетологи, административный и медицинский персонал клиник. Нам важно сделать процесс оформления документов простым и удобным, а коммуникацию между медперсоналом и пациентами по этому вопросу — комфортной. Мы рады, что партнерство с клиникой «Будь здоров» позволяет создавать качественный комплексный продукт, сочетающий в себе инновации, стабильность и надежность».

В рамках сотрудничества с F.Doc планируется интеграция сервиса ЭДО в мобильное приложение «Будь Здоров», а также расширение функционала электронного подписания за счет дополнительных опций.