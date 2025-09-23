«Гравитон», LinQ и РСК разработали российский ПАК для задач ИИ

Разработчик ИИ-ускорителей LinQ «ХайТэк», группа компаний РСК и производитель отечественной вычислительной техники «Гравитон» представили программно-аппаратный комплекс LinQ HPC совместной разработки. Это первая отечественная вычислительная система для искусственного интеллекта с производительностью 1920 TFLOPS. ПАК способен выполнять 1,92 квадриллиона операций с целыми числами в секунду, что является рекордным показателем для российских разработок в сфере ИИ-технологий, утверждают разработчики.

LinQ HPC — решение, полностью созданное на российских технологиях. В основе комплекса лежат два ИИ-ускорителя LinQ HPS для высокоплотных вычислений, созданные на базе внешнего массива PCIe-коммутации RSC ScaleStream-C разработки группы компаний РСК и подключенные к флагманскому серверу «Гравитон» С2122ИУ, входящему в реестр Минпромторга РФ.

Флагманские серверы «Гравитон» С2122ИУ произведены на базе материнской «Урал» собственной разработки компании, которая позволяет создавать гибкие конфигурации за счет большого числа линий PCI-E 5.0. Решение оптимизировано и готово к высокопроизводительной работе.

Технические характеристики LinQ HPC подчеркивают выдающуюся производительность комплекса. Он демонстрирует максимальные 1920 TFLOPS при обработке 8-битных целых чисел. Система оборудована 1024 ГБ многоканальной памяти DDR5 ECC, обеспечивающей высокую скорость и коррекцию ошибок для надежных вычислений. Это позволяет одновременно обрабатывать крупные объемы данных и запускать более 100 моделей нейронных сетей. Задержка системы составляет всего 2,3 миллисекунды для архитектуры ResNet-50, а при оптимизации этот показатель может быть уменьшен до 1,5 миллисекунды.

Кроме того, внимание заслуживает и энергоэффективность решения. При столь высокой производительности система потребляет не более 3000 Вт (TDP), что стало возможным благодаря умному управлению частотами процессора и адаптивному контролю энергопотребления с использованием специализированного программного обеспечения. Встроенные технологии мониторинга температуры и динамического управления рабочей частотой позволяют автоматически оптимизировать параметры работы, обеспечивая стабильность при различных условиях нагрузки и эксплуатации. Это в свою очередь содействует снижению эксплуатационных затрат на электроэнергию и охлаждение.

«Особая ценность нашего ПАК – в собственной разработке с учетом опыта использования импортонезависимых элементов и собственной системе адаптивного управления ресурсами. Серверы «Гравитон С2122ИУ» с материнской платой «Урал» отечественной разработки имеют возможность установки до шести ускорителей вычислений с тензорными ядрами и готовы к высокопроизводительной работе. В условиях санкционного давления LinQ HPC не просто конкурентоспособный продукт, а основа для технологической безопасности и цифровой трансформации российской экономики в сфере искусственного интеллекта», — сказал Александр Фильченков, руководитель управления серверных и сетевых систем «Гравитон».

«Конкурентные преимущества LinQ HPC выходят за рамки технических характеристик. Помимо высокой производительности и низкой задержки, решение обеспечивает полную технологическую независимость благодаря российской разработке без сторонних IP-ядер. Экономическая эффективность проявляется в снижении стоимости владения на 40-60%, отсутствии лицензионных ограничений и поддержке отечественного производителя», — отметил Михаил Фролов, заместитель генерального директора «ХайТэк».

«Внешний массив для PCIe-коммутации RSC ScaleStream-C позволяет объединять в составе одной высокоплотной аппаратной платформы до 10 ИИ-ускорителей и существенно наращивать вычислительные ресурсы серверов. В один массив можно подключить до 4 серверов и в ходе работы осуществлять динамическое переподключение ИИ-ускорителей между серверами. Это открывает новые возможности в решении сложных задач в областях высокопроизводительных вычислений (HPC), машинного обучения (ML) и искусственного интеллекта (ИИ, AI)», — отметил Александр Московский, генеральный директор группы компаний РСК.