Ученые ТПУ создали модель, предсказывающую поведение бинарных капель при спрейном распылении

Ученые Томского политехнического университета совместно с коллегами разработали новую аналитическую модель прогрева и испарения бинарных капель. Она учитывает сопряженный тепломассоперенос как в жидкостях, так и в газе. Это позволяет достовернее предсказывать депозицию капель лекарственных препаратов при их распылении в дыхательные пути. В будущем разработка может помочь при создании более эффективных алгоритмов адресной доставки лекарств для лечения бронхолегочных заболеваний. Об этом CNews сообщили представители ТПУ.

Исследование выполнено при грантовой поддержке Российского научного фонда (№ 24-45-00012). Результаты работы ученых опубликованы в журнале Physics of Fluids (Q1, IF: 4,3), статья отмечена редактором журнала и получила статус Editor's Pick (выбор редактора – прим.).

Традиционные математические модели с использованием аналитических методов чаще всего рассматривали случаи монокомпонентных и однородно прогретых капель. Это затрудняло возможность точно предсказать поведение сложных микрокапель в условиях нестационарного теплового потока и влажного газа. Понимание этих процессов важно для оптимизации аэрозольной доставки лекарств в сложную геометрию дыхательных путей.

Ученые лаборатории тепломассопереноса ТПУ разработали новую модель прогрева и испарения бинарных капель (состоящих из двух компонентов). Она основана на аналитическом решении уравнений сопряженного тепломассопереноса в жидкости и газе. Это позволяет достоверно прогнозировать распределение температур и концентраций компонентов в капле и окружающем газе.

Результаты математического моделирования политехники сравнивали с экспериментальными данными по прогреву и испарению бинарной капли из воды и этанола.

«Наш подход позволяет предсказывать динамику изменения радиуса бинарной капли во времени при ее прогреве и испарении в условиях близких тем, которые наблюдаются при движении аэрозолей в дыхательных путях, а также прогнозировать то, как будет распределяться температура и компонентный состав внутри бинарной капли при ее движении. Это особенно важно для целевой доставки (с конкретным компонентным составом) лекарственных препаратов в дыхательные пути», — отметил один из авторов модели и руководитель проекта, доцент Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Дмитрий Антонов.

В исследовании приняли участие ученые лаборатории тепломассопереноса Томского политехнического университета, института теплофизики им. С.С. Кутателадзе и университета Бергамо (Италия).