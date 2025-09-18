iRU представила сервер для высокопроизводительных вычислений в корпоративных инфраструктурах

Российский производитель компьютерной техники iRU представил сервер iRU Rock G2212IG6. Новая модель относится к классу высокопроизводительных вычислительных систем (HPC) и предназначена для применения в инфраструктурах, где критична скорость обработки данных: от задач виртуализации и вычислений с применением графических ускорителей до научных исследований и телекоммуникационных сервисов.

Сервер поддерживает установку до двух процессоров Intel Xeon 6 поколения, имеет 32 слота под модули DDR5 с поддержкой до 8 ТБ оперативной памяти. Такая конфигурация позволяет использовать устройство в масштабируемых корпоративных системах и облачных средах. Модель выполнена в форм-факторе 2U, что делает ее универсальным решением для стоечного размещения в корпоративных и операторских ЦОДах.

Гибкость в работе с данными обеспечивается подсистемой хранения: до 12 накопителей 3,5”/2,5” (SATA/SAS/NVMe), два слота M.2 NVMe и задние отсеки под дополнительные диски. Это обеспечивает совместимость как с транзакционными системами, так и с аналитическими платформами.

Расширение функциональности реализовано за счет двух слотов PCIe Gen5 x16, шести — PCIe Gen5 x8, а также двух OCP 3.0. Поддерживается установка до двух полноразмерных графических ускорителей, что позволяет использовать сервер для задач ИИ и машинного обучения, параллельных вычислений.

Система спроектирована с учетом требований отказоустойчивости. В устройстве применяются блоки питания на 1600 Вт с возможностью горячей замены и резервирования, предусмотрена поддержка BMC-контроллера ASPEED AST2600 для удаленного управления. Hot-swap замена дисков минимизирует простои в обслуживании.

Производство осуществляется на заводе iRU в России, что позволяет адаптировать конфигурации под требования заказчика и сокращать сроки поставки. Доступны как типовые сборки, так и индивидуальные варианты на базе доступных компонентов.

Для iRU Rock G2212IG6 предусмотрена круглосуточная сервисная поддержка и возможность расширения гарантии. Для корпоративных клиентов доступны расширенные опции: выезд инженера на площадку в течение 24 рабочих часов, доставка и установка компонентов, а также удалённая диагностика и настройка серверов. Сервисная сеть компании охватывает более 100 городов России, обеспечивая надежное сопровождение жизненного цикла оборудования.