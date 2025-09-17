В России стартовала первая грантовая программа по менеджменту знаний

Ассоциация российских специалистов и экспертов менеджмента знаний «КМ Альянс» и компания Minervasoft, которая обеспечивает комплексное управление знаниями сотрудников и GenAI-агентов, запустили первую в России грантовую программу повышения квалификации в области менеджмента знаний. Об этом CNews сообщили представители Minervasoft.

Корпоративные команды, которые уже развивают проекты в этой сфере, формируют стратегию, процессы и корпоративную культуру, организуют сообщества, разрабатывают требования к базам знаний, системам картирования знаний и поиска экспертов, оценки и верификации компетенций сотрудников, занимаются цифровизацией инструментов управления знаниями или внедряют ИИ-решения — такие как LLM, RAG и GenAI, смогут пройти профессиональное обучение в Академии «КМ Альянс» и получить практический опыт работы с российскими экспертами.

Прием заявок уже начался и завершится по итогам набора пяти команд-лидеров изменений. В приоритете — участники, у которых уже есть утвержденные цели проекта в компаниях с численностью от 150 сотрудников, которые нацелены на результат и готовы к публичной обратной связи.

В рамках конкурсного отбора командам нужно будет заполнить анкету на сайте Академии «КМ Альянс», написать эссе и пройти собеседование. Победителей определят члены жюри.

Программа «Менеджмент знаний в российских организациях» продлится до 4,5 месяцев. Она рассчитана на команды до трех человек: лидеры освоят продвинутый курс и проработают практические задачи проекта вместе с опытным наставником, а ключевые участники получат системное понимание дисциплины в рамках базового курса.

Старт программы для каждой команды будет индивидуальным. Одним из результатов станет повышение качества корпоративных баз знаний для эффективной работы ИИ-решений или их дальнейшего внедрения.

«Сегодня компании, которые формируют устойчивую стратегию развития, как никогда понимают ценность комплексного подхода к созданию интеллектуального капитала. Менеджмент знаний не только повышает качество работы сотрудников, но и открывает путь к беспрепятственному внедрению новых технологий — например, таких как искусственный интеллект. Наша задача — не только предложить рынку качественный продукт, но и вырастить новое поколение практиков, которые будут создавать успешные кейсы и развивать рынок менеджмента знаний», — сказал Алексей Зобнин, сооснователь Minervasoft.

«Мы сознательно уходим от академического подхода в пользу практической реализации. Каждый модуль программы решает конкретные бизнес-задачи: от разработки стратегии управления знаниями до внедрения ИТ-решений. Команды получают инструменты, методологии и кейсы, проверенные в российских и международных компаниях, и сразу применяют их в работе. Такой подход ускоряет развитие команд и помогает формировать основу для успешного масштабирования лучших практик», — отметила Ольга Богомолова, академический директор Академии «КМ Альянс».