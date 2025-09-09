«БФТ-Холдинг» выпустил обновленную версию АИС «МФЦ-Капелла»

«БФТ-Холдинг» обновил систему для автоматизации процессов оказания госуслуг в МФЦ – АИС «МФЦ-Капелла». Решение получило больше возможностей взаимодействия со смежными федеральными информационными системами, новые инструменты оповещения заявителей, а также ряд других функциональных улучшений. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

«МФЦ-Капелла» – централизованное комплексное решение, предназначенное для автоматизации процессов оказания госуслуг в МФЦ по принципу «одного окна» и интегрированное со СМЭВ, компонентами экосистемы цифровых решений «БФТ-Холдинга» для цифровизации государственного управления. Версия «МФЦ-Капелла», вышедшая летом 2025 г., получила новые функциональные возможности с учетом развития систем федеральных ведомств.

Обновленное решение обеспечивает электронное взаимодействие через СМЭВ с единой цифровой платформой (ЕЦП) Социального фонда России при оказании таких услуг, как внесение транспортного средства в федеральный реестр инвалидов, назначение и получение материнского капитала, выдача и замена СНИЛС. Предпосылками к появлению этого функционала стало то, что Социальный фонд России постепенно переводит на ЕЦП все свои услуги. МФЦ для электронного взаимодействия с фондом необходимо переходить на новые виды сведений ЕЦП в СМЭВ.

В новой версии «МФЦ-Капелла» появилась функция оповещения заявителей через социальную сеть «ВКонтакте», например, при записи на прием, отмене записи, получении результата услуги и т.д. Также предусмотрена возможность оставлять обратную связь о качестве обслуживания после визита в МФЦ. Такие оценки нужны МФЦ для отчетности, предоставляемой в контролирующие федеральные органы.

В социальной сети «ВКонтакте» запущен чат-бот, который подключается к официальному сообществу регионального МФЦ и позволяет, не дожидаясь ответа специалиста, записаться на прием, узнать текущий статус оказания услуги, режим работы МФЦ. Это ускоряет проведение типовых операций и разгружает операторов МФЦ.

Еще одна функция обновленной «МФЦ-Капелла» связана с поддержкой идентификации заявителей в МФЦ по биометрическим данным – для получения услуги без предъявления паспорта. В АИС МФЦ не производится регистрация и обработка биометрических данных – за эти операции отвечают специализированные биометрические терминалы, установленные в МФЦ, и Единая биометрическая система (ЕБС). Взаимодействие АИС МФЦ с ЕБС строится через «Типовое решение информационной безопасности ПАК электронной подписи биометрических данных при подключении к Единой биометрической системе», что гарантирует безопасный обмен данными.

Завершена интеграция «МФЦ-Капелла» с цифровым профилем Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Теперь «МФЦ-Капелла» может запрашивать в ЕСИА сведения о заявителе, такие как ФИО, дата рождения, паспортные данные, контактные данные и т.д. (при условии, что он дал согласие на предоставление МФЦ данных о нем из ЕСИА). В ходе обслуживания эти данные автоматически подставляются в экранные формы в АИС МФЦ – это сокращает ручной ввод и экономит время оператора МФЦ и заявителя.

Новая версия «МФЦ-Капелла» поддерживает импорт данных из базы программного комплекса приема и выдачи документов (ПК ПВД) – собственной системы Росреестра, предназначенной для автоматизации оказания услуг ведомством. Таким образом АИС МФЦ может автоматически получать данные о делах по услугам Росреестра из ПК ПВД. Это позволяет избежать двойного ввода данных оператором и при этом получить в АИС МФЦ всю необходимую статистику.

«МФЦ-Капелла» – зрелая российская система для автоматизации процессов МФЦ. Сегодня в многофункциональных центрах сосредоточены все ключевые государственные услуги, происходит взаимодействие с рядом федеральных информационных систем. Пользователями МФЦ являются большинство граждан страны, многие получают услуги в дистанционном формате. Поэтому наше решение должно не только поддерживать все необходимые процессы, но и быть максимально удобным и надежным», – сказал Сергей Кондукторов, коммерческий директор «БФТ-Холдинга».