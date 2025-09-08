CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Представлена система безопасной интеграции беспилотной авиации в единое воздушное пространство

Презентован инструмент, который позволит безопасно перейти к промышленному применению наземных и водных беспилотников. Единая система идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» выполняет функции онлайн-мониторинга движения, передает данные и треки беспилотных воздушных судов в региональные ситуационные центры и оперативные штабы, федеральные системы надзорных органов. Систему уже протестировали 16 субъектов России, а налет беспилотников превысил 500 тыс. км. Об этом CNews сообщили представители Администрации губернатора и правительства Сахалинской области, Департамента информационной политики.

«ЭРА-ГЛОНАСС» обеспечивала мониторинг первого межрегионального полета дрона из Сахалинской области в Хабаровский край, а также парада дронов, который прошел в рамках форума «Крылья Сахалина».

«Сахалинская область стала пионером развития беспилотной авиации, именно здесь мы начали тестировать элементы единой системы идентификации и гибридной связи. Компетенции и совместные проекты с «Аврора-БАС» обеспечивают создание, отработку, постоянную модернизацию российских решений в области навигации и связи, которые впоследствии будут масштабированы на всю страну», – сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

«Начиная с первых полетов на «Архипелаге-24», мы работаем с «ЭРА-ГЛОНАСС», то есть уже больше года все наши беспилотники находятся в единой системе идентификации, что позволяет нам получать максимально точные данные о нахождении борта. Внедрение такой системы и создание единого воздушного пространства позволят совершенно безопасно реализовывать любые сценарии применения БПЛА в воздухе», – сказал генеральный директор «Аврора-БАС» Дмитрий Третьяков.

Единая система идентификации создается по поручению Президента России Владимира Путина для развития гражданской беспилотной авиации в рамках реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Внедрение единой системы идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» обеспечит прозрачность использования гражданских беспилотных воздушных судов, создаст условия массового применения технологии для развития экономики страны, смягчения действующих региональных запретов на полеты, перехода от экспериментов к промышленному внедрению технологии. Планируется масштабирование отработанных на Сахалине технологий на Дальний Восток и все регионы России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как российский софт помогает устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона

В США массовые аресты на заводе LG и Hyundai, выпускающем аккумуляторы для электромобилей

Чем заменить Jira и MS Project? Обзор российского решения для комплексного управления проектами

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября

Интеграция сервиса для внештатников пластичнее собственной разработки: миф или реальность?

Softline доплатит 799 миллионов за консолидацию ИБ-компании

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: