Корпоративная мобильность для бизнеса: Inventive DLM и «Группа Астра» представляют комплексное решение

Inventive DLM, системный интегратор с экспертизой в построении гибридных ИТ-инфраструктур (входит в Inventive Retail Group), стал авторизованным партнером «Группы Астра». В рамках сотрудничества Inventive DLM теперь готова предложить своим клиентам корпоративное решение класса Enterprise Mobility Management (EMM) — WorksPad от компании «РуПост» (входит в «Группу Астра»). WorksPad предназначен для организации работы сотрудников на устройствах iOS и Android и управления мобильными устройствами. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Inventive DLM зарекомендовала себя как системный интегратор мобильных решений для бизнеса. Технологии компании позволяют автоматизировать весь жизненный цикл устройств — от первоначальной настройки и инвентаризации до удаленного управления и своевременного обновления программного обеспечения.

В составе «Группы Астра» работает более 2800 специалистов, а ее продукты применяются в ключевых отраслях экономики — от энергетики и нефтегазовой промышленности до финансового сектора, государственных структур, здравоохранения и образования.

Партнерство с Inventive DLM расширяет функциональность экосистемы «Группы Астра» в сегменте мобильных корпоративных решений.

«Статус официального партнера — это признание нашей экспертизы в области корпоративных мобильных решений, — отметил Дмитрий Мельников, генеральный директор Inventive DLM. — Вместе с «Группой Астра» мы сможем предложить нашим заказчикам эффективное решение для управления мобильными устройствами и обеспечения безопасности данных. Это особенно актуально, поскольку значительная часть утечек информации происходит именно через такие устройства».

«Сотрудничество с Inventive DLM позволяет нам предложить рынку готовое решение для мобильной трансформации. Клиенты получают не просто инструмент, а комплексный подход — от развертывания до повседневного управления мобильными устройствами с глубокой интеграцией в их ИТ-ландшафт», — сказал Сергей Макарьин, директор по развитию компании «РуПост».

