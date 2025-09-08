CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Безэкипажные катера НПЦ «Крылья Сахалина» первыми в России подключены к единой системе идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС»

На Сахалине проведен эксперимент по подключению безэкипажных водных катеров к единой системе идентификации беспилотного транспорта. Автономные суда НПЦ «Крылья Сахалина» стали первыми в стране, интегрированными с цифровой платформой, создаваемой на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» по поручению Президента России Владимира Путина. Об этом CNews сообщили представители АНО «Сахалин – остров возможностей».

Группа из трех катеров использовалась на различных маршрутах для доставки грузов на удаленные острова и на озере Тунайча. Треки безэкипажных судов траслировались в онлайн-режиме через «ЭРА-ГЛОНАСС» в единый диспетчерский центр наравне с авиабеспилотниками, выполняющими полеты на первом в России дронопорте «Пушистом» в рамках форума «Крылья Сахалина».

«Этот успешный эксперимент позволил нам подтвердить работоспособность цифровых решений как для мониторинга передвижения наших автономных судов, так и для интеграции в общую инфраструктуру цифрового управления транспортным движением. Теперь наша компания находится в авангарде инноваций в области развития беспилотного водного транспорта, способствуя повышению уровня безопасности и прозрачности перевозок», – сказал генеральный директор АНО «НПЦ Крылья Сахалина» Виктор Грицаенко.

Подключение безэкипажных катеров подтвердило готовность единой системы идентификации к работе с беспилотным транспортом во всех средах – на земле, воде и в воздухе. Платформа ранее протестирована в 16 регионах на гражданской беспилотной авиации — подключено более 600 авиабеспилотников, и на беспилотных грузовиках на трассах М-11 «Нева» и ЦКАД — подключено более 60 автономных фур.

«Совместная работа с Сахалинской областью по мониторингу безэкипажных речных и морских катеров способствует повышению безопасности и прозрачности перемещения автономного транспорта на воде, создает условия для масштабирования решения на регионы Дальнего Востока и всей страны. И самое главное - становится инструментом для перехода от точечных экспериментов к промышленной эксплуатации технологии», – сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

На базовом уровне единая система идентификации будет выполнять функцию онлайн-мониторинга движения, трекинга. Следующим шагом станет возможность предотвращения киберугроз и централизованного информирования, передачи команд, нажатием одной кнопки, например, о необходимости остановки беспилотников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

В США массовые аресты на заводе LG и Hyundai, выпускающем аккумуляторы для электромобилей

Чем заменить Jira и MS Project? Обзор российского решения для комплексного управления проектами

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября

Как повысить эффективность управления доступом: опыт контактного центра «Ростелекома» и 1IDM

Softline доплатит 799 миллионов за консолидацию ИБ-компании

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: