Axoft и НТЦ «Веллинк» объявляют о сотрудничестве в области ИТ-мониторинга

НТЦ «Веллинк», разработчик комплексной платформы ИТ-мониторинга и аналитики wiSLA, и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft подписали договор о сотрудничестве. Его цель — развитие партнерской сети и продвижение платформы wiSLA на российском рынке. Об этом CNews сообщили представители НТЦ «Веллинк».

wiSLA — российская платформа ИТ-мониторинга и аналитики, предназначенная для комплексного контроля ИТ-инфраструктуры, каналов связи и бизнес-приложений в режиме 24/7. Платформа поддерживает как локальные, так и облачные конфигурации. wiSLA имеет статус утвержденного типа средства измерений. Единый интерфейс с настраиваемыми дашбордами и виджетами обеспечивает прозрачность и контроль всех объектов мониторинга, а техническая поддержка на всех этапах обеспечивает эффективную эксплуатацию.

Axoft – центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий. Компания работает на ИТ-рынке с 2004 г., предоставляет техническую, сейловую и маркетинговую экспертизу как зрелым производителям, так и помогает в бизнес-развитии перспективным разработчикам.

«Сотрудничество с таким крупным игроком как Axoft, чья партнерская сеть насчитывает свыше 3000 компаний, открывает для wiSLA доступ к широкой аудитории и новым рынкам. Мы видим в этом не только возможность масштабировать присутствие нашей платформы, но и совместно с дистрибутором вносить вклад в развитие цифровой инфраструктуры российских компаний. Мы готовы сопровождать партнеров Axoft на всех стадиях работы с клиентами: от демонстрации возможностей решения до его полноценного внедрения, и предоставлять весь необходимый набор инструментов для эффективного и результативного использования wiSLA», — сказал Алексей Баталов, руководитель продукта wiSLA.

«Мы высоко ценим инновационный подход вендора к разработке решений в сфере телекоммуникаций и сетевых технологий. Wellink демонстрирует стабильный рост, предлагает высококачественное оборудование с акцентом на энергоэффективность и масштабируемость – это полностью соответствует стратегии нашего развития. Благодаря сотрудничеству мы сможем предложить нашим партнерам и их заказчикам современные, надёжные и экономически эффективные решения для построения сетей доступа, FTTx и инфраструктуры «умных» городов, что особенно актуально в условиях цифровой трансформации», – отметил Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.