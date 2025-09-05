CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

НТЦ «Модуль» и «Гормаш Глобал» подписали соглашение о сотрудничестве

АО НТЦ «Модуль» и ООО «Гормаш Глобал» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали заместитель генерального директора по развитию НТЦ «Модуль» Александр Горбатовский и учредитель «Гормаш Глобал» Дмитрий Милаш. Об этом CNews сообщили представители НТЦ «Модуль».

Новое сотрудничество положит начало реализации проекта по использованию отечественной электронно-компонентной базы в горно-шахтном оборудовании компании «Гормаш Глобал».

«На сегодняшний момент одним из изделий, способным заместить импортные аналоги для предприятий горнодобывающей промышленности, является бортовой вычислитель NM Pilot. Он может применяться в качестве замены зарубежных встраиваемых компьютеров Advantech. NM Pilot построен на базе универсального процессора RK3588 (RockChip) и нейропроцессора К1879ВМ8Я на архитектуре NeuroMatrix. Основная задача вычислителя — обработка видеопотока с камер, данных с датчиков, периферийных устройств и смежных систем», – сказал Михаил Стасенко, руководитель направления развития бизнеса НТЦ «Модуль».

Бортовой вычислитель NM Pilot адаптирован для использования в шахтных условиях, т.е. в условиях повышенной температуры, влажности и запыленности. За счет специального защищённого корпуса, промышленных индустриальных разъемов и компонентов NM Pilot является надежным устройством, способным работать бесперебойно длительное время.

